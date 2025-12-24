Profetas en su tierra: las series y películas argentinas de 2025 más vistas en el país

Netflix, Prime Video y Flow dieron a conocer el listado de contenidos nacionales más elegidos por el público argentino: se destacan “Belén” y “El Eternauta”.

"El Eternauta", la serie argentina protagonizada por Ricardo Darín, fue una de las producciones más vistas del año en streaming

Termina 2025 y empiezan los balances de todo tipo. Este año, las series y películas argentinas se destacaron en plataformas y estuvieron entre lo más elegido por el público nacional. Series como “El Eternauta”, “Envidiosa”, “Menem” y “Viudas negras” se posicionaron entre lo más visto por streaming en Argentina, al igual que películas como “Belén”, “27 noches” y “La mujer de la fila”. Netflix, Prime Video y Flow dieron a conocer sus resúmenes del año, con foco en las producciones argentinas.

Por el lado de Netflix, el fenómeno indudable de 2025 fue “El Eternauta”, que trascendió fronteras: además de liderar el Top 10 de series de Argentina durante 6 semanas desde su estreno, estuvo 5 semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, llegando a ser lo más visto en 88 países. Su impacto también llegó más allá de la plataforma: entró al Top 10 de lo más buscado en Google del año en Argentina y generó que el cómic original (de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López) volviera a ser vendido masivamente en librerías. Se espera que la segunda temporada llegue en 2026.

Otra novedad celebrada por el público fue “En el barro”, spinoff de “El marginal” situado en una cárcel de mujeres. Con un gran elenco formado por Rita Cortese, Lorena Vega, Ana Garibaldi, la Locomotora Olivera, Cecilia Rossetto, y Juana Molina (entre muchas otras), convocó a espectadores de todo el mundo: se mantuvo 4 semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa y estuvo 6 semanas en el Top 10 de series de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

El éxito de la serie se trasladó a otras plataformas: la canción original “7 Vidas” de María Becerra (también parte el elenco) alcanzó más de 13 millones de reproducciones en Spotify desde su estreno, fue agregado a más de 159.000 playlists en la plataforma y le valió a la artista el Martín Fierro a Mejor Música Original en Cine y/o Serie.

“Envidiosa”, una de las comedias más resonantes del último tiempo, estrenó no una sino dos temporadas en 2025 (la segunda y tercera). En conjunto, estuvieron seis semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, y lideraron el Top 10 local de series en Argentina (donde permaneció 9 semanas), Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay con su segunda temporada.

La adaptación del libro de Claudia Piñeiro, “Las maldiciones”, dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Leo Sbaraglia y Gustavo Bassani, lideró el Top 10 semanal de series en Argentina durante 3 semanas, alcanzó el Top 10 de series en 14 países y se hizo su lugar en el Top 10 de series de habla no inglesa.

Por su parte, “División Palermo” estrenó su segunda y última temporada en julio y estuvo en el Top 10 de series en Argentina por 6 semanas. Y “Atrapados”, la miniserie de Netflix basada en la adaptación del libro del estadounidense Harlan Coben, se ubicó entre lo más visto de Netflix a nivel global en el primer semestre del año con 18 millones de visualizaciones.

Las películas hechas en Argentina también se destacaron en el mundo. “27 noches” (dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por Marilú Marini) y “La mujer de la fila” (dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro), se posicionaron en el Top 10 global de películas de habla no inglesa, superando cada una los 6 millones de visualizaciones en sus dos primeras semanas de estreno. Sin embargo, la película nacional más vista en Netflix en 2025 fue “Corazón delator”, de Marcos Carnevale, con Benjamín Vicuña y Julieta Díaz en los roles principales.

El género documental no se quedó atrás, sobre todo el que explora crímenes reales. En este sentido, se destacaron “50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa” y “Las mil muertes de Nora Dalmasso” (número 1 en el ranking de series en Argentina y número 3 del ránking global). Los documentales musicales también hicieron eco: “Rockstar: Duki desde el fin del mundo”, permaneció dos semanas en el Top 10 de películas de Argentina y "Lali: La que le gana al tiempo" alcanzó el podio de las películas más vistas en Argentina y Uruguay.

Las series y películas argentinas más vistas en Amazon Prime Video

Por el lado de Prime Video, la estrella es “Belén”, la película argentina dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, la cual retoma el caso real de una joven tucumana presa por un aborto espontáneo, que se convirtió en un hito en la lucha por el aborto legal en el país. Recientemente, quedó en la lista corta para la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2026 (la nominación definitiva se sabrá el 22 de enero).

Otra de las más propuestas más elegidas por el público argentino fue la serie “Menem”, biopic del expresidente riojano, dirigida por Ariel Winograd. Con Leo Sbaraglia en el rol central, la producción se distinguió entre otras cosas por su elenco estelar integrado Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Alberto Ajaka, Violeta Urtizberea y Campi.

La segunda temporada del reality “LOL: Last One Laughing Argentina” también tuvo su audiencia. Tras una exitosa primera entrega en el país, el formato volvió con su particular premise: reunir a estrellas consagradas y nuevos talentos de la comedia que, con distintos estilos de humor, compiten para hacer reír a sus compañeros. Susana Giménez fue nuevamente la conductora, acompañada por Darío Lopilato, y con la participación especial de Marcelo Tinelli.

Los contenidos nacionales más elegidos en Flow

En Flow, también sobresalieron las producciones argentinas. “Viudas negras: p*tas y chorras”, la serie de comedia creada por Malena Pichot, se consolidó como el gran éxito del año: con más de 800 mil clientes que la vieron, fue el contenido más visto de la plataforma y lideró el ranking durante varios meses consecutivos. Protagonizada por Pichot junto a la siempre brillante Pilar Gamboa, la ficción cuenta la historia de dos amigas que bifurcaron caminos después de haber sido viudas negras en su juventud. Años después, y con vidas muy distintas, se reencuentran para enfrentar una amenaza de su pasado. Hace pocas semanas, se confirmó que habrá segunda temporada.

En el top de películas más alquiladas, está “El aroma del pasto recién cortado”, la película dirigida por Celina Murga y producida por Martin Scorsese. Estrenada en salas en 2024, su desembarco en streaming fue celebrado por el público.

Finalmente, se destacaron producciones nacionales originales de la plataforma (realizadas en colaboración con otros actores de la industria) como “Yiya”, la biopic de Yiya Murano (protagonizada por Julieta Zylberberg y dirigida por Mariano Hueter), y el documental “Barreda, el odontólogo femicida”.