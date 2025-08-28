Netflix: la imperdible serie de suspenso político que tiene solo 5 capítulos

Con dos distinguidas protagonistas y una trama oscura, inquietante y enigmática, esta miniserie británica escala en el ranking de Netflix

Entre sus estrenos de agosto, Netflix le dio la bienvenida a una miniserie británica de suspenso político que, en tan solo 5 capítulos , logra una historia llena de tensiones encabezada por personajes complejos y decisiones determinantes.

El nombre que lleva la miniserie que está conquistando a los espectadores en la plataforma es “Rehén” . Protagonizado por Julie Delpy y Suranne Jones como la presidenta francesa y la primera ministra británica , este thriller presenta a la política y el poder con sus facetas oscuras y peligrosas.

“Un esposo secuestrado. Una relación secreta. Una conspiración oscura. En este intenso thriller político, dos jefas de estado rivales deben unirse en contra de un enemigo común” , adelanta su sinopsis.

La historia comienza cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica junto a otros médicos y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas. Ambas líderes deben afrontar una decisión imposible, superando sus rivalidades y arriesgando sus carreras profesionales.

“Rehén” explora el precio de las decisiones y su impacto en la vida personal y política. Entre giros, sospechas y un suspenso sostenido, la miniserie involucra a sus espectadores en una historia de drama intenso en la que deberán atar cabos y mantenerse constantemente en alerta.

Elenco de “Rehén”

En el reparto de la nueva miniserie británica destacan actores y actrices con experiencia en el mundo del cine y televisión. Ellos son:

Suranne Jones (Coronation Street) como Abigail Dalton

Julie Delpy (trilogía “The Before”) como Vivienne Toussaint

Corey Mylchreest (“Queen Charlotte: A Bridgerton Story”) como Matheo Lewis

Lucian Msamati (“Cónclave”) como Kofi Adomako

Ashley Thomas como Dr. Alex Anderson

James Cosmo (“Braveheart”) como Max Dalton

Martin McCann como John Shagan

Jehnny Beth (“Anatomía de una caída”) como Adrienne Pelletier

Trailer de “Rehén”