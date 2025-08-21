La Capital | Zoom | En el barro

"En el barro": el rol de Santiago Caamaño y los comentarios de su pareja Nazarena Vélez

En el nuevo hit de Netflix, Caamaño le da vida a un guardacárceles que abusa a dos internas. Qué dijo su novia tras las impactantes escenas

21 de agosto 2025 · 12:09hs
Santiago Caamaño

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, le da vida a un guardcárceles muy odiado por el público en "En el barro"

"En el barro", el tan esperado spin-off de "El Marginal", está rompiendo récords en Netflix. Desde su estreno, el pasado jueves, se posiciona como lo más elegido en la plataforma de streaming. Uno de los aspectos que más resalta de la serie es su espectacular elenco. Algunas de sus protagonistas son destacadas actrices, como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Valentina Zenere, Rita Cortese y Juana Molina, entre otros.

Además de las protagonistas, en la ficción situada en un ambiente carcelario también brillaron los personajes secundarios. Uno de ellos es Santiago Caamaño, actor que le da vida a Rubén, un polémico guardacárceles que está a cargo de las reclusas de la prisión ficticia de "La Quebrada".

En la serie, el personaje de Caamaño abusa a dos internas, a Marina (Valentina Zenere) y a La Zurda (Lorena Vega). Por lo real de su actuación, el policía fue muy odiado por el público, lo que resalta la capacidad artística del actor.

>> Leer más: ¿Cómo es "En el barro", el nuevo hit de Netflix, en la vida real?: Una tiktoker que estuvo presa contó su experiencia

Quién es Santiago Camaaño, el guardacárceles más odiado de "En el barro"

Aunque es un personaje secundario, la gran capacidad de Caamaño para transmitir la crueldad de su personaje lo hizo destacar y ser señalado por la audiencia por su actuación. Si bien es un actor de perfil más bien bajo, ya participó de una megaproducción de uno de los grandes del streaming anteriormente.

En ese sentido, Camaaño fue parte de "Terapia Alternativa 2", serie de Disney+, ficción donde le dio vida a un personaje completamente opuesto al que interpreta en "En el barro": un futbolista homosexual.

Por otro lado, desde 2019 está en pareja con la mediática Nazarena Vélez. El romance de Vélez y Caamaño comenzó sobre las tablas: se conocieron haciendo temporada de teatro en Mar del Plata.

Actualmente, la pareja está realizando una obra de teatro en conjunto. Se llama "Suspendan la Boda", y en estos momentos se encuentra en cartel en el Teatro Picadilly de Buenos Aires.

>> Leer más: Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

La palabra de Nazarena Vélez al ver el cruel personaje que interpreta su pareja

El papel de Caamaño en la serie "En el barro" sorprendió a todos, e incluso a su novia, Nazarena Vélez. En conversación con un programa de televisión Veléz expresó que el papel que le tocó interpretar a El Boche (como llama a su pareja) es muy "fuerte" y que hasta a ella le causó impresión.

"La vi (a la serie) pero fue fuerte, porque el papel es fuerte. La gente lo odia por lo que hizo (en la ficción) y nada que ver a lo que es él", aseguró Nazarena Vélez en diálogo con Puro Show, ciclo de El Trece.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1958210100797243817&partner=&hide_thread=false

"Lo que demuestra que es un gran actor. El Bocha la rompe toda. Lo ves y lo odias. De hecho, la noche que lo tenía al lado durmiendo, estaba como 'córrete de al lado mío'. No quería estar al lado de ese hombre, pero la rompe toda", confesó la mediática, sobre las fuertes escenas que interpretó su pareja.

"Me contó todo cuando le llegó el libreto, estábamos en Brasil juntos y me lo leyó. Me parece que son esos personajes que quedan en la cabeza de la gente, que uno como actor los agradece", siguió Vélez, y agregó: "A mí me encanta, me encanta que le vaya bien, que esté en una serie tan internacional y buenísima. Lo que no quita lo que me pasa a mí como mujer. Igual ya se me pasó, sino la gente va a decir que estoy loca".

