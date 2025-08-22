Netflix: la serie que pelea en el ranking de lo más visto con "Merlina" y "En el barro" Paisajes hipnóticos de Marsella y lujos inimaginables marcan la estética de esta miniserie de 8 capítulos llena de drama, tensiones y comedia 22 de agosto 2025 · 11:33hs

"Jóvenes y millonarios" tiene 8 capítulos y está disponible en Netflix

El catálogo de Netflix alberga series para todos los gustos, pero lo cierto es que siempre hay algunas que consiguen convertirse en las favoritas de la mayoría. A partir de los recientes estrenos, distintas producciones se codean en el ranking de lo más visto, y entre ellas, una miniserie le hace frente a “Merlina” y “En el barro”.

“Jóvenes y millonarios” es la serie francesa que se robó la atención de los usuarios en Netflix. Se trata de una comedia dramática recién estrenada que se divide en 8 breves capítulos de 30 minutos.

La trama de “Jóvenes y millonarios” sigue las vidas de cuatro amigos adolescentes que se vuelven ricos de la noche a la mañana. Con 17 años y 17 millones de euros recién ganados, el grupo vive la vida en Marsella con todo tipo de lujos: desde ropa y autos de primera marca hasta fiestas y hoteles llenos de excesos. Sin embargo, esa que parecía la solución a sus problemas se vuelve un problema en sí, conduciendo a los jóvenes hacia el caos y la confusión.

Junto con lo atrapante de la historia, el espectador queda encantado visualmente con los escenarios, paisajes y colores más vibrantes y lujosos. Fiestas en yates en medio de aguas transparentes, estadías en mansiones y hoteles inexplicablemente enormes y paseos con las vistas más atractivas son algunas de las visuales que meten al público en los lujos de sus protagonistas.

La serie gira entre el drama, la comedia, la tensión y la locura desenfrenada. En ella se explora el impacto del dinero en cada ámbito de la vida y el peso de las decisiones que cada uno toma. Sin dudas es una historia fácil de maratonear y llena de emociones. >>Leer más: Netflix: un drama de menos de dos horas se roba todas las miradas El elenco de “Jóvenes y ricos” La historia está protagonizada por un grupo de 4 amigos conformado por: Abraham Wapler como Léo

Malou Khebizi como Samia

Calixte Broisin-Doutaz como David

Sara Gançarski como Jess Otro personaje importante para la trama es el de Jeanne Boudier como Victoire. image Los protagonistas son cuatro adolescentes de Marsella que se convierten en millonarios >>Leer más: ¿Cómo es "En el barro", el nuevo hit de Netflix, en la vida real?: Una tiktoker que estuvo presa contó su experiencia Trailer de “Jóvenes y ricos” Embed