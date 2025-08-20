La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: un drama de menos de dos horas se roba todas las miradas

"La noche siempre llega" es un film atrapante que retrata una cruda realidad. A poco de su estreno, ya se encuentra entre lo más visto a nivel mundial

20 de agosto 2025 · 16:27hs
La noche siempre llega ocupa los primeros puestos en el ranking de Netflix

"La noche siempre llega" ocupa los primeros puestos en el ranking de Netflix

Netflix sigue ampliando su catálogo con producciones propias que se convierten en un éxito a días de su estreno. Ante la gran cantidad de opciones y géneros, los usuarios están en búsqueda de las mejores producciones para entretenerse en su tiempo libre. La buena noticia es que en los últimos días, la plataforma le dio la bienvenida a una película de menos de dos horas que promete mantener al espectador al borde del sillón.

Se trata de “La noche siempre llega”, una producción dirigida por Benjamin Caron que aborda la crisis habitacional en Estados Unidos, una realidad que enfrentan día a día miles de estadounidenses por la falta de acceso a una vivienda digna. “¿Solo 12 horas, 25000 dólares. Una oportunidad, Vanesa Kirby protagoniza este thriller sobre la frenética misión de una mujer de salvar el hogar familiar”, relata la breve sinopsis que hace la plataforma de streaming sobre este filme.

No faltarán en esta película las escenas de tensión, drama y suspenso. Se trata de un film incómodo y, a la vez, atrapante, que expone una cruda realidad: la desesperación de una mujer frente a un sistema económico donde el acceso a la vivienda es inalcanzable.

>> Leer más: La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión, ni el impacto emocional"

De qué se trata "La noche siempre llega"

Basada en la novela de Willy Vlautin, La noche siempre llega” narra la historia de Lynette, una mujer que, al borde de perder su hogar junto a su madre y su hermano con síndrome de Down, se ve obligada a tomar decisiones extremas para intentar salvar a su familia.

Para poder permanecer en su hogar y no ser desalojados, el propietario les pide 25 mil dólares de la noche a la mañana. Tras el gasto inesperado de los ahorros familiares en un automóvil por parte de su madre, Lynette intentará hacer todo lo posible para recolectar todo el dinero en una noche por la ciudad de Portland.

En esta odisea la protagonista, debe enfrentarse a personajes peligrosos, reviviendo conflictos de su pasado y tomando riesgos cada vez mayores, todo con la esperanza de reunir el dinero en menos de 24 horas.

La pelicula retrata como Lynette lucha por proteger a su hermano, enfrentar su pasado y sobrevivir en un entorno hostil y peligroso.

>> Leer más: Qué se sabe de la participación de la China Suárez en "En el barro"

El elenco de "La noche siempre llega"

  • Vanessa Kirby como Lynette.
  • Julia Fox como Gloria.
  • Zack Gottsagen como Kenny.
  • Jennifer Jason Leigh como Doreen.
  • Eli Roth como Blake.
  • Randall Park como Scott.
  • Stephan James como Cody.
  • Michael Kelly como Tommy.

El tráiler de "La noche siempre llega"

Embed

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes de la serie furor de Netflix

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Las actrices de la serie "En el barro" recordaron a la Locomotora Oliveras

Las actrices de la serie "En el barro" recordaron a la Locomotora Oliveras

