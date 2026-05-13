Se viene un documental sobre Oasis dirigido por el creador de "Peaky Blinders"

Liam y Noel Gallagher registraron su reencuentro en un documental, que se podrá ver en cines en septiembre y en plataformas a fin de año

El regreso de Oasis tendrá su documental. Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, la película narra el reencuentro entre los hermanos Gallagher y la exitosa gira mundial que llevaron adelante entre 2024 y 2025. Se estrenará en cines en septiembre y estará disponible en Disney+ a finales de año.

El documental, aún sin título, fue creada por el guionista, productor y director Steven Knight (creador también de “Peaky Blinders” y “Mil golpes”) , nominado a los premios BAFTA y a los Oscar.

El proyecto adelanta “una perspectiva única” que “incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años” . Además de la gira mundial, que tuvo 41 shows en 11 países (en muchos casos con entradas agotadas), también explora el profundo impacto emocional de Oasis y lo que su música significa para distintas generaciones de todo el mundo.

“Estoy deseando que el mundo vea esta película. Creo que capta el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y al genio de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero, igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas la música ha marcado y, a veces, cambiado para siempre. También es la historia de cómo la música y la composición pueden unir a generaciones, culturas y países y, en una época de rencor y división, darnos a todos un motivo para tener esperanza”, aseguró Steven Knight.

“La película es una historia íntima sobre la reconciliación, el poder de la música y Oasis, uno de los grupos más exitosos e influyentes de todos los tiempos. Es un privilegio llevar esta extraordinaria película a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney+ de todo el mundo”, afirmó Eric Schrier, de Disney.