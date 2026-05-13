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Se viene un documental sobre Oasis dirigido por el creador de "Peaky Blinders"

Impulsada por Steven Knight, la película narra la exitosa gira de reencuentro de la icónica banda de britpop

13 de mayo 2026 · 12:11hs
Liam y Noel Gallagher registraron su reencuentro en un documental

Liam y Noel Gallagher registraron su reencuentro en un documental, que se podrá ver en cines en septiembre y en plataformas a fin de año

El regreso de Oasis tendrá su documental. Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, la película narra el reencuentro entre los hermanos Gallagher y la exitosa gira mundial que llevaron adelante entre 2024 y 2025. Se estrenará en cines en septiembre y estará disponible en Disney+ a finales de año.

El documental, aún sin título, fue creada por el guionista, productor y director Steven Knight (creador también de “Peaky Blinders” y “Mil golpes”), nominado a los premios BAFTA y a los Oscar.

El proyecto adelanta “una perspectiva única” que “incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años”. Además de la gira mundial, que tuvo 41 shows en 11 países (en muchos casos con entradas agotadas), también explora el profundo impacto emocional de Oasis y lo que su música significa para distintas generaciones de todo el mundo.

>> Leer más: Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

“Estoy deseando que el mundo vea esta película. Creo que capta el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y al genio de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero, igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas la música ha marcado y, a veces, cambiado para siempre. También es la historia de cómo la música y la composición pueden unir a generaciones, culturas y países y, en una época de rencor y división, darnos a todos un motivo para tener esperanza”, aseguró Steven Knight.

“La película es una historia íntima sobre la reconciliación, el poder de la música y Oasis, uno de los grupos más exitosos e influyentes de todos los tiempos. Es un privilegio llevar esta extraordinaria película a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney+ de todo el mundo”, afirmó Eric Schrier, de Disney.

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