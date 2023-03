Nati Jota y Momo viajaron a la Antártida en un avión militar y estalló la polémica

Las respuestas al tuit no tardaron en aparecer. "Esta noche un nene santiagueño cenará pan con mate cocido pero Nati Jota conocerá los pingüinos de la Antártida. Todo no se puede", comentó un usuario indignado porque el viaje de Nati Jota y Momo fuera pagado con el erario público.

"Orgullosa de poder acercarles la ANTÁRTIDA ARGENTINA . Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo", publicó Nati Jota.

"Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima super hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno LOS AMO! gracias x acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más", agregó.

La publicación de la joven provocó una fuerte controversia. "Hay científicos Argentinos que no pueden viajar a la Antártida y llevan a los Instagramer. Así estamos!!!", comentó uno de sus seguidores. "Todo esto sale de nuestros impuestos. cuánto nos salió todo esto?", añadió otro.

Qué dijo Nati Jota

Ante la avalancha de críticas, Nati Jota tuvo que hacer un descargo. "Al igual que otros medios, vine a la Antártida para comunicar a quienes me siguen, el trabajo que acá se hace, cómo se vive, qué se siente. Orgullosa de este desafío, sobre todo porque entiendo la responsabilidad de acercarles de este mundo a gente más joven que no consume otros medios", publicó en Twitter.

Embed Al igual q otros medios, vine a la Antártida p/ comunicar a quienes me siguen, el trabajo que acá se hace, cómo se vive, qué se siente. Orgullosa de este desafío, sobretodo xq entiendo la responsabilidad d acercarles d este mundo a gente más joven q no consume otros medios — NATI JOTA (@natijota) March 6, 2023

Qué dijo Momo

Momo también publicó fotos en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “El año pasado les prometí que iba a hacer stream y contenido donde nadie lo hizo. Por primera vez en la historia se va a prender stream desde la Antártida y vamos a sacar un gran vlog-documental. Seguimos haciendo historia y esto recién empieza”, comentó el influencer en sus redes.