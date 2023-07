"Nadie está en el grupo por otra razón que no sea el amor al proyecto"

En el mundo del espectáculo y de la música los contextos van cambiando. ¿Qué han podido conservar de la esencia original?

Martín: Fundamentalmente, las ganas. Empezamos muy jovencitos, a los quince años más o menos, hoy tenemos cuarenta, pechamos y remamos todos para el mismo lado. Viéndolo en el escenario, el camino musical parece sencillo, pero tiene muchos escollos que hemos sabido sortear. Como en el circo, es tan importante el trapecista como el que le arma la cama elástica, en Caligaris no hay una primera figura, la figura es el grupo, esto lo mantenemos desde el comienzo.

Siendo una banda numerosa, ¿cómo logran el misterio de sostener el grupo humano tantos años?

Juan: Ir constantemente alineados no es fácil. En un momento hicimos una especie de terapia de grupo cuando nos acercamos a una agencia y la persona que nos llevó adelante el proyecto era psicoanalista, nos hizo trabajos individuales, sub-grupales y grupales y eso nos sirvió muchísimo. Fue cuando sacamos el disco “Circología”, que en principio se iba a llamar “Pcircología”. La alegría que nosotros representamos muchas veces nos sirvió a nosotros y a la gente como terapia. Nadie está acá por ninguna otra razón que no sea el amor al proyecto.

Los Caligaris - Barriletes (Video Oficial)

Además del ritmo, fundamental en la propuesta de Caligaris, ¿qué intentan decir en las letras para la gente que, además de bailar, se pone a escuchar?

Martín: Una vez nos pasó algo raro, fue en Alcarraz, un pueblito chiquito de España. Le dimos un disco a una chica de diez años, de padre rumano, antes de irnos le preguntamos qué le había parecido y nos contestó: “Me gusta porque ustedes hacen una música optimista”. Y creo que es la mejor definición que nos han dado de la música nuestra. Podemos hablar de temas tristes o más bajones, pero lo hacemos de modo optimista.

Siendo doce integrantes opinando, ¿cómo han conseguido un producto artístico así, tan ordenado y prolijo?

Martín: Es que no todos opinamos de todo, tenemos bien divididos los trabajos. Hay gente en la oficina vendiendo las fechas, el trompetista es nuestro mánager, el percusionista se encarga de los números, Mauricio maneja las redes sociales y Juan y yo hacemos las entrevistas con la prensa. Yo, que vengo de lo circense, opino mucho sobre la parte artística del espectáculo; y Juani y Valentín están al frente de lo musical. Si bien todos podemos opinar de todo, siempre hay alguien que decide, esa forma nos rinde bien.

Juan: Y confiamos en quien delegamos, no siempre hay que consultar todo, confiamos en el compañero.

¿Con vivir de la música se sienten ya satisfechos o todavía hay sueños y objetivos por cumplir?

Juan: Es una buena pregunta, porque tenemos la fortuna de vivir de esto a lo cual nos dedicamos siempre. Soñamos con esto, hacer canciones y hacer un show que a la gente le llegue, que nos aplaudan y canten nuestros temas, lo disfrutamos y seguimos con el mismo entusiasmo y con los mismos sueños del principio.

¿Y qué onda Los Caligaris con Rosario?

Martín: Me encanta esta ciudad. Han sido pocas las veces, nos costó venir seguido para acá, pero siempre le hemos apuntado a Rosario y todavía no se nos ha dado. Sinceramente, nos encanta, no venimos tan seguido como nos encantaría.

Juan: No vinimos tanto como hubiéramos querido, cierto, así que disfrutamos cada vez que lo hacemos. Esta va a ser una hermosa ocasión para reencontrarnos con gente que también vendrá de otras ciudades. Rosario siempre estuvo cerca (risas) y seguramente la Sala de las Artes va a explotar, va a estar buenísimo.