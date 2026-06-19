"Música en la oscuridad": una experiencia inmersiva para escuchar Pink Floyd en parlantes holofónicos

Hugo Zucarelli, inventor de la holofonía, presenta en Somos Música el espectáculo donde se podrán disfrutar dos de los discos fundamentales de la banda británica

Escuchar discos completos, en total oscuridad, con parlantes especiales que permiten percibir la música con todo el cuerpo. De eso se trata la propuesta de Hugo Zucarelli, el inventor de la holofonía, que se podrá disfrutar el domingo 21 en Somos Música (San Martín 1372). En dos funciones independientes y sucesivas, a las 20.30 y a las 22, sonarán “El lado oscuro de la luna” y “The Wall” de Pink Floyd respectivamente.

“La holofonía es una forma de capturar sonidos de manera orgánica, algo así como una cámara de cine en 4k. Pero para poder apreciar esas filmaciones es necesario tener una pantalla 4K. Eso son los parlantes holofónicos, una manera de reproducir sonidos de manera tridimensional, como fueron grabados”, explica Zucarelli, quien desarrolló y patentó la tecnología holofónica en los ochenta.

“Lo increíble es que descubrimos que también en las grabaciones convenciones existe información sonora que los parlantes convencionales no podían reproducir. Para decirlo de otra manera, desde los años 60, ya los Beatles y Pink Floyd tenían la cámara 4K pero sus videos no se veían en otra cosa que en pantallas de baja definición y blanco y negra”, detalla Hugo, que a lo largo de su carrera colaboró con Roger Waters, Michael Jackson, Stevie Wonder, Paul McCartney, y los propios Pink Floyd.

De esta manera, la propuesta “Música en la oscuridad” permite redescubrir obras clásicas, apreciando nuevos sonidos, texturas, y detalles. Sentir la música de manera inmersiva, tridimensional.



El origen del espectáculo se remonta a los años en que el investigador comenzó a experimentar con sus parlantes holofónicos en salas teatrales. Uno de los primeros álbumes utilizados para las pruebas fue justamente "The Wall", cuya complejidad sonora y riqueza de detalles resultaron ideales para demostrar el potencial de la tecnología. El éxito de aquellas funciones derivó en una serie de presentaciones que pasaron por distintos escenarios de Buenos Aires y convocaron a miles de espectadores.



“El resultado es casi increíble, y nosotros lo presentamos en absoluta oscuridad, lo que acentúa la experiencia, al punto de haberse convertido en un hit que ya tiene más de 15 años de suceso ininterrumpido en Capital”, cierra Zucarelli.