La Capital | Zoom | música

"Música en la oscuridad": una experiencia inmersiva para escuchar Pink Floyd en parlantes holofónicos

Hugo Zucarelli, inventor de la holofonía, presenta en Somos Música el espectáculo donde se podrán disfrutar dos de los discos fundamentales de la banda británica

19 de junio 2026 · 10:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Hugo Zucarelli

Hugo Zucarelli, inventor de la holofonía, presenta en Rosario la propuesta "Música en la oscuridad"

Escuchar discos completos, en total oscuridad, con parlantes especiales que permiten percibir la música con todo el cuerpo. De eso se trata la propuesta de Hugo Zucarelli, el inventor de la holofonía, que se podrá disfrutar el domingo 21 en Somos Música (San Martín 1372). En dos funciones independientes y sucesivas, a las 20.30 y a las 22, sonarán “El lado oscuro de la luna” y “The Wall” de Pink Floyd respectivamente.

“La holofonía es una forma de capturar sonidos de manera orgánica, algo así como una cámara de cine en 4k. Pero para poder apreciar esas filmaciones es necesario tener una pantalla 4K. Eso son los parlantes holofónicos, una manera de reproducir sonidos de manera tridimensional, como fueron grabados”, explica Zucarelli, quien desarrolló y patentó la tecnología holofónica en los ochenta.

“Lo increíble es que descubrimos que también en las grabaciones convenciones existe información sonora que los parlantes convencionales no podían reproducir. Para decirlo de otra manera, desde los años 60, ya los Beatles y Pink Floyd tenían la cámara 4K pero sus videos no se veían en otra cosa que en pantallas de baja definición y blanco y negra”, detalla Hugo, que a lo largo de su carrera colaboró con Roger Waters, Michael Jackson, Stevie Wonder, Paul McCartney, y los propios Pink Floyd.

>> Leer más: El sonido que deslumbró a Pink Floyd ahora se puede escuchar en Rosario

De esta manera, la propuesta “Música en la oscuridad” permite redescubrir obras clásicas, apreciando nuevos sonidos, texturas, y detalles. Sentir la música de manera inmersiva, tridimensional.

El origen del espectáculo se remonta a los años en que el investigador comenzó a experimentar con sus parlantes holofónicos en salas teatrales. Uno de los primeros álbumes utilizados para las pruebas fue justamente "The Wall", cuya complejidad sonora y riqueza de detalles resultaron ideales para demostrar el potencial de la tecnología. El éxito de aquellas funciones derivó en una serie de presentaciones que pasaron por distintos escenarios de Buenos Aires y convocaron a miles de espectadores.

“El resultado es casi increíble, y nosotros lo presentamos en absoluta oscuridad, lo que acentúa la experiencia, al punto de haberse convertido en un hit que ya tiene más de 15 años de suceso ininterrumpido en Capital”, cierra Zucarelli.

Noticias relacionadas
La Orquesta Sinfónica provincial de Rosario dará un concierto especial por el Día de la Bandera, con entrada gratuita

La Sinfónica de Rosario celebra el Día de la Bandera con música argentina

El Indio Solari en el concierto de Tandil en 2016

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y la familia realizará una ceremonia privada

El Indio Solari en el concierto de Tandil en 2016

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

Florencia Peña habló con los medios luego de la polémica por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi

Florencia Peña rompió el silencio tras anunciar la falsa muerte del padre de Lionel Messi

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Lo último

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

PNG a PDF: Guía completa para convertir imágenes fácilmente y sin pérdida de calidad

PNG a PDF: Guía completa para convertir imágenes fácilmente y sin pérdida de calidad

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

La Legislatura le dio sanción definitiva al proyecto que prohíbe vínculos con empresas o personas que tengan antecedentes penales

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Ovación
México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación
Ovación

México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Con Neymar descartado, Brasil quiere revertir su imagen ante Haití

Con Neymar descartado, Brasil quiere revertir su imagen ante Haití

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

La Ciudad
Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra
Cultura y Libros

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra
Información general

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado
El Mundo

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026
Economía

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni
Política

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder
Política

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre