Murió Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

El actor se encontraba en el Sanatorio Güemes tras sufrir una caída en su domicilio semanas atrás

Murió Beto. Tenía 86 años. Luis Brandoni estaba internado en un sanatorio tras sufrir una caída en su casa

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales. El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años este lunes a la madrugada en el Sanatorio Güemes, de la ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico._

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como "el último primer actor de una generación inolvidable".

El sábado 11 de abril, Brandoni había sufrido un accidente doméstico y había sido internado en el Sanatorio Güemes. El actor protagonizaba la comedia "Quién es quién", en el teatro Multitabaris, que había sido suspendida días antes por problemas de salud de su compañera de elenco, Soledad Silveyra.

Carlos Rottemberg, a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro, expresó: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura"._

A su vez, el productor también adelantó que velarían los restos de Brandoni en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, y el martes a la mañana en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices despidieron en sus redes sociales al artista al que destacaron por su “sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión” que lo consolidó como “una reconocida figura de la escena nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2046077855021318534&partner=&hide_thread=false Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional. pic.twitter.com/katvoTUhin — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 20, 2026

Adalberto Luis Brandoni había nacido en Dock Sud, provincia de Buenos Aires el 18 de abril de 1940. Como actor fue reconocido por sus roles en las películas "Esperando la carroza", "Mi obra maestra", "La odisea de los giles", "El retiro" y "4x4", entre otras.

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Brandoni, al que llamaban cariñosamente "Beto", también tuvo participación en política. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Fue además miembro de la Academia Porteña del Lunfardo.

Debutó en teatro en 1962 y en televisión en 1963, perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil. De destacada actuación en teatro, cine y televisión, abandonó el país ante amenazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1974 y 1975.

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