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Sabalenka perdió en Roland Garros y explotó: "Quiero dejar el tenis"

La bielorrusa desperdició una ventaja de un set y dos quiebres en la derrota por 3-6, 7-5, 6-0 ante Diana Shnaider en los cuartos de final

3 de junio 2026 · 18:38hs
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Sabalenka perdió en Roland Garros y explotó: Quiero dejar el tenis

Después de dejar escapar otra amplia ventaja con una actuación plagada de errores en Roland Garros, la caída de Aryna Sabalenka fue un golpe abrumador para la número uno del mundo: “Solo quiero dejar el tenis ahora mismo”, sostuvo.

La tenista bielorrusa desperdició una ventaja de un set y dos quiebres en la derrota por 3-6, 7-5, 6-0 ante Diana Shnaider en los cuartos de final. “Veremos en unos días. Ojalá pueda volver a encarrilarme mentalmente”, sentenció tras la derrota.

>>Leer más: Se terminó el "Roland Garros de la Moda": Sabalenka derrotó a Naomi Osaka

La espera de Sabalenka por su primer título del Abierto de Francia continúa, pese a que la ganadora de cuatro torneos de Grand Slam ganaba 4-1 en el segundo set y estuvo a dos puntos de la victoria cuando sacaba para el partido con 5-4.

Lo que siguió fue un derrumbe total, ya que perdió 12 de los últimos 13 juegos ante la tenista rusa, que llegaba por primera vez en los cuartos de final de un Grand Slam.

Al igual que en su derrota ante Coco Gauff en la final del año pasado, cuando también ganó el primer set antes de venirse abajo con una avalancha de errores no forzados, esta caída le llevará un tiempo superar.

“Ya sabés... esas habitaciones a las que entrás y destrozás todo. Probablemente mañana pasaré un día entero ahí destruyendo cosas. Tal vez ayude, tal vez no”, sentenció.

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Sabalenka se quedó inmóvil y gritó con fuerza después de perder un punto para quedar 0-30 abajo en el sexto juego del set definitivo y, aunque salvó dos puntos de partido cuando estaba 0-40, perdió cuando envió un golpe a la red.

“Creo que es una combinación de todo”, se lamentó, para añadir: “Le das demasiadas vueltas, luego cometés errores fáciles y después dejás pasar oportunidades”.

La rusa Shnaider enfrentará a continuación a Maja Chwalinska, la desconocida polaca que prolongó su asombroso recorrido en Roland Garros al vencer 7-6 (3), 6-3 a Anna Kalinskaya, la 22ª cabeza de serie.

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