Murió a los 43 años el periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone

La noticia fue dada a conocer por su hermano a través de redes sociales. El mundo de la música lo despide con pesar

El periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone y referente de la escena del rap, falleció a los 43 años por "causas naturales"

El periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone y un referente en la escena del rap argentino, falleció este fin de semana a los 43 años. La noticia la dio a conocer su hermano a través de las redes sociales del comunicador. Personalidades del mundo de la música lo despiden con tristeza.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, escribió el hermano de Juan en sus redes.

La publicación se llenó inmediatamente de comentarios de despedida, sobre todo de músicos del universo del hip hop y el rap. Ortelli le dedicó gran parte de su carrera a comunicar y participar de esta escena, desde sus inicios hasta su consagración.

Fue jurado de algunas de las batallas de freestyle más importantes del país y de habla hispana, como El Quinto Escalón (la histórica competencia de batallas de freestyle fundada por Ysy A y Muphasa en 2012, de la cual surgieron artistas como Duki, Wos y Trueno), varias ediciones de Red Bull Batalla de los Gallos y de FMS Argentina.

Hace un tiempo, era parte fundamental de Liga Bazooka, un espacio de batallas (organizado por Dtoke, referente de la escena) que funcionaba como semillero de nuevos talentos.

"Un gran narrador del rap"

Pablo Plotkin, también ex Rolling Stone, despidió a su colega y amigo con un sentido posteo. “Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone“, escribió.

“Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo. Dejaba todo en el trabajo, esperaba lo mismo del resto y sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía. En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento", agregó.

Ese libro es “Réplica”, y se publicará de manera póstuma a finales de este año.

“Lo conocí cuando era un pibito recién llegado de San Rafael. En esa época escribía notas llenas de datos, emoción y movimiento, desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento. Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano”, cerró Plotkin.