Córdoba: se confirma el triunfo de La Libertad Avanza y la derrota del schiarettismo

El ex gobernador Juan Schiaretti, quien encabezaba la lista de Provincias Unidas, enfrenta una dura derrota.

Gonzalo Roca, candidato a diputado nacional por LLA, salió primero en la provincia de Córdona

Con los primeros resultados oficiales, se confirma la tendencia del triunfo en las elecciones legislativas de este domingo de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. De esta manera, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y su tropa peronista -alejada del kirchnerismo hace años- enfrentan una derrota.

En particular, LLA, con una lista a diputados nacionales encabezada por Gonzalo Roca -un outsider, hasta ahora, en el mundo de la política -, se lleva el primer lugar con el 42,40 % de los votos en la provincia gobernada por el peronista Martín Llaryora , mientras que Provincias Unidas, con Juan Schiaretti en el primer lugar de la lista, se llevó el 28,27 % de las voluntades.

Por otro lado, Natalia de la Sota, hija del histórico dirigente José Manuel de la Sota, se separó del schiarettismo y se presentó por su propio espacio, Defendamos Córdoba. La referente peronista quedó posicionada en el tercer lugar con el 8,76 %.

También se presentó Pablo Carro como primer candidato a diputado por Fuerza Patria, que se llevó el 5,06 %Carro ya ocupa una banca en la Cámara baja y tiene mandato hasta diciembre, por lo que en estos comicios aspira a la reelección.

Por último, Ramón Mestre, el exintendente de Córdoba, quien se postulaba diputado como cabeza de la histórica lista 3 de la Unión Cívica Radical, se llevó el 3,24 % de los votos.

Vale recordar que en Córdoba se ponían en juego 9 bancas. Según los primeros resultados oficiales, LLA lograría consolidar 4 diputados, Provincias Unidas 3 y Natalia De La Sota conservaría su lugar.