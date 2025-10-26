Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Con un efusivo agradecimiento a Romina Diez, el diputado electo celebró el triunfo en Santa Fe y prometió respaldar en el Congreso las reformas de Milei

En un clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) , ubicado en el complejo Vista Río de Rosario, el candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini celebró los resultados que posicionaron al espacio libertario como la fuerza más votada en Santa Fe.

Acompañado por la diputada nacional Romina Diez , funcionarios y militantes del espacio, Pellegrini agradeció a los equipos de campaña y destacó el respaldo de los votantes. “Quiero agradecer a cada coordinador, referente, concejal, militante y fiscal que defendió los votos el día de hoy”, comenzó diciendo, visiblemente emocionado ante una multitud que agitaba banderas violetas y coreaba “¡Viva la libertad!”.

“Especialmente quiero agradecer a la persona que se puso la campaña al hombro, la que nos cuida y nos defiende siempre, y la que inició este proyecto en Santa Fe en 2023: a la mejor diputada, Romina Diez ”, afirmó, generando una ovación entre los presentes.

En su discurso, Pellegrini reivindicó la figura del presidente Javier Milei y aseguró que el resultado “confirma el rumbo elegido por los argentinos hace un año”.

“En 2023 los argentinos votaron un cambio. Votaron al presidente para cambiar la Argentina de una vez por todas y dejar atrás un modelo de pobreza que nos dejó al borde de la hiperinflación. Hasta antes de su llegada, los jóvenes sentíamos que no teníamos un futuro en la Argentina, pero eso cambió. Hoy podemos soñar y cumplir nuestros sueños en este país”, afirmó entre aplausos.

>> Leer más: Agustín Pellegrini: "Es un domingo para hacer historia"

El candidato sostuvo que el respaldo en las urnas demuestra que “los santafesinos entendieron que no se puede dejar a mitad de camino el esfuerzo realizado”.

“Un país no se cambia en tan solo un año. Pero el presidente Milei va a volver a la Argentina una potencia mundial. Vamos a acompañarlo desde el Congreso para hacer las reformas que faltan y sacar al país adelante”, aseguró.

Compromiso con las reformas y la agenda libertaria

Durante su discurso, Pellegrini subrayó que la nueva etapa política que se abre en Santa Fe estará marcada por la defensa del programa libertario.

“Vamos a acompañar al presidente en el Congreso para impulsar las reformas que el país necesita. Esas transformaciones son las que van a devolver la esperanza y la productividad a la Argentina”, expresó.

>> Leer más: Agustín Pellegrini: "La visita del presidente Milei es un envión anímico muy grande para el domingo"

El dirigente, que encabezó la lista libertaria provincial, remarcó la importancia de mantener la unidad dentro del espacio y de sostener el espíritu de militancia que los llevó al Congreso. “No olvidemos nunca por qué nos metimos en política: para cambiar la Argentina, para que el país tenga futuro y para dejar atrás el modelo que nos empobreció”, concluyó.

Euforia libertaria en Rosario

La militancia celebró el triunfo con banderas argentinas y cantos alusivos al presidente Milei. En el salón principal de Vista Río, se proyectaron los primeros resultados del escrutinio mientras sonaban los acordes del clásico “Panic Show” de La Renga, convertido en himno libertario.

Romina Diez, visiblemente emocionada, acompañó a Pellegrini en el escenario y saludó a los militantes. Ambos coincidieron en que “Santa Fe volvió a pintar de violeta el mapa” y que el resultado ratifica la consolidación del proyecto de La Libertad Avanza en el interior del país.

>> Leer más: Agustín Pellegrini: "Es un domingo para hacer historia"

Cómo llegó Agustín Pellegrini a este domingo electoral

Agustín Pellegrini encabezó la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe bajo una consigna clara: plebiscitar el modelo económico y político de Javier Milei a casi dos años de su llegada al poder. Con un perfil joven y presencia activa en redes sociales, se transformó en uno de los rostros de la militancia libertaria en el interior del país.

Durante la campaña, Pellegrini priorizó la figura presidencial por encima de la estructura partidaria y centró sus apariciones en los medios y plataformas digitales. La estrategia del espacio fue capitalizar el voto duro mileísta, apuntando a consolidar el núcleo libertario santafesino y a posicionar al presidente como “la única fuerza capaz de mantener el rumbo”.

El candidato participó de actos multitudinarios en Rosario y Santa Fe capital, acompañado por funcionarios nacionales y referentes libertarios del entorno de Santiago Caputo. En su cierre de campaña, sostuvo que la elección “define si el cambio continúa o si vuelve la política del gasto y los privilegios”.

Con un armado todavía en construcción en la provincia, Pellegrini apostó a la visibilidad mediática y al respaldo del electorado más fiel al presidente. Su desempeño en las urnas marcaría el nivel real de anclaje territorial de La Libertad Avanza en Santa Fe.