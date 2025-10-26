La Capital | Economía | Milei

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16% en Wall Street

Tras conocerse los resultados, los ADRs argentinos empezaron a tomar un fuerte impulso alcista en la noche de este domingo en Wall Street en las denominadas operaciones "overnight".

26 de octubre 2025 · 22:04hs
Las acciones argentinas vuelan hasta 16% este domingo en operaciones nocturnas en Wall Street como reacción al batacazo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos 2025.

La LLA amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, al ganarle al peronismo a nivel nacional y dar un golpe al imponerse en la provincia de Buenos Aires -pese al escándalo de José Luis Espert y tras haber perdido por unos 14 puntos hace casi dos meses en los comicios locales de ese distrito.

revio a conocerse el resultado, pasadas las 21 horas, los ADRs argentinos ya empezaban a tomar un fuerte impulso alcista en la noche de este domingo en Wall Street en las denominadas operaciones "overnight".

De esta forma, los papeles que más trepaban eran los de BBVA (+15,7%); Supervielle (+15,1%); Edenor (+13,7%); Banco Macro (+12,5%); Telecom (+11,2%); YPF (+12%); IRSA (+10,5%); Central Puerto (+10,5%); Loma Negra (+10,2%).

Para los inversores, se trata de una revalidación de rumbo. Los inversores lo leyeron de inmediato: el resultado despeja dudas sobre la gobernabilidad y abre una etapa de recomposición de los activos argentinos.

