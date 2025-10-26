La Capital | Política | ola

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

La Libertad Avanza ganó en 18 localidades mientras que Frente Patria se impuso en cinco y Provincias Unidas en una sola

26 de octubre 2025 · 23:56hs
Agustín Pellegrini

Agustín Pellegrini, candidato a diputado por LLA, fue el gran ganador en Rosario 

Al igual que en la provincia de Santa Fe, el mapa del Gran Rosario se tiñó de violeta con una rotunda mayoría de triunfos de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. En 18 localidades se impuso LLA, mientras que el Frente Patria del peronismo ganó en cinco y Provincias Unidas solamente triunfó en Pueblo Muñoz.

Más allá de Rosario, donde también festejaron los violetas, hubo 17 localidades donde LLA logró la mayor cantidad de votos, en su mayoría con guarismos superiores al 40 por ciento, y en el caso de Funes con un 53 % contra el 20 % de Frente Patria, solamente superado por Uranga, donde la victoria fue de 55 % a 19 %.

>> Leer más: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Las once localidades del departamento Rosario donde el peronismo terminó segundo detrás de LLA fueron Funes, Uranga, Pérez (41 % de LLA y 36 % de Frente Patria, con apenas un 9 % de Provincias Unidas), Soldini (LLA 40 %, Frente Patria 27 %), Álvarez (41 a 24), Arroyo Seco (44 a 32), Granadero Baigorria (39 a 34), Ibarlucea (41 a 31), Coronel Bogado (48 a 24), Pueblo Esther (43 a 30) y Alvear (40 a 30).

Hubo seis localidades en las que el peronismo fue tercero, por detrás de La Libertad Avanza y Provincias Unidas: Zavalla, Arminda, Piñero, Villa Amelia, Coronel Domínguez y Albarellos.

En los cinco lugares donde ganó el peronismo, LLA fue segundo. El Frente Patria se impuso en Villa Gobernador Gálvez por 37 % a 34 %, en Acebal por 32 a 29, en Fighiera 42 a 40, en General Lagos 40 a 36, y en Carmen del Sauce 33 a 27 (aunque con Provincias Unidas prácticamente en un empate técnico por el segundo lugar).

Pueblo Muñoz fue la única localidad del departamento Rosario donde se impuso Provincias Unidas (34 %), aunque por una diferencia mínima: Frente Patria consiguió el 32 % y La Libertad Avanza el 28 % de los votos.

Noticias relacionadas
Elías Suárez, sucesor de Gerardo Zamora, arrasó en las elecciones de gobernador en Santiago del Estero

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Un eufórico Javier Milei festeja el triunfo nacional de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

Categórico triunfo de La Libertad Avanza en todo el país: obtuvo 40,7 % de los votos frente al 31,6 % del peronismo

Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y Pablo Javkin.

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

A pesar de la derrota, el gobernador Axel Kicillof se mostró decididamente optimista

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Una mayoría silenciosa se movió en Santa Fe para apoyar a Milei

Una mayoría silenciosa se movió en Santa Fe para apoyar a Milei

El presidente Milei y un triunfo inesperado por su magnitud

El presidente Milei y un triunfo inesperado por su magnitud

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

En la provincia logró el 40 % y sumó al triunfo amplio libertario a nivel nacional. El escenario provincial de tercios quedó diluido
La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
Política

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad
Política

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

El presidente Milei y un triunfo inesperado por su magnitud

Por Javier Felcaro
Política

El presidente Milei y un triunfo inesperado por su magnitud

Una mayoría silenciosa se movió en Santa Fe para apoyar a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Una mayoría silenciosa se movió en Santa Fe para apoyar a Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin y la Boleta Única: Es más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin y la Boleta Única: "Es más transparente, ágil y termina con las trampas"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
politica

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Política

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El intendente Javkin invitó al Papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

El intendente Javkin invitó al Papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que en Rosario tiene un tricampeón mundial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que en Rosario tiene un tricampeón mundial

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas