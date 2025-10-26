La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

La Libertad Avanza ganó en 18 localidades mientras que Frente Patria se impuso en cinco y Provincias Unidas en una sola

Al igual que en la provincia de Santa Fe, el mapa del Gran Rosario se tiñó de violet a con una rotunda mayoría de triunfos de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. En 18 localidades se impuso LLA, mientras que el Frente Patria del peronismo ganó en cinco y Provincias Unidas solamente triunfó en Pueblo Muñoz.

Más allá de Rosario, donde también festejaron los violetas, hubo 17 localidades donde LLA logró la mayor cantidad de votos, en su mayoría con guarismos superiores al 40 por ciento, y en el caso de Funes con un 53 % contra el 20 % de Frente Patria, solamente superado por Uranga , donde la victoria fue de 55 % a 19 %.

Las once localidades del departamento Rosario donde el peronismo terminó segundo detrás de LLA fueron Funes, Uranga, Pérez (41 % de LLA y 36 % de Frente Patria, con apenas un 9 % de Provincias Unidas), Soldini (LLA 40 %, Frente Patria 27 %), Álvarez (41 a 24), Arroyo Seco (44 a 32), Granadero Baigorria (39 a 34), Ibarlucea (41 a 31), Coronel Bogado (48 a 24), Pueblo Esther (43 a 30) y Alvear (40 a 30).

Hubo seis localidades en las que el peronismo fue tercero, por detrás de La Libertad Avanza y Provincias Unidas: Zavalla, Arminda, Piñero, Villa Amelia, Coronel Domínguez y Albarellos.

En los cinco lugares donde ganó el peronismo, LLA fue segundo. El Frente Patria se impuso en Villa Gobernador Gálvez por 37 % a 34 %, en Acebal por 32 a 29, en Fighiera 42 a 40, en General Lagos 40 a 36, y en Carmen del Sauce 33 a 27 (aunque con Provincias Unidas prácticamente en un empate técnico por el segundo lugar).

Pueblo Muñoz fue la única localidad del departamento Rosario donde se impuso Provincias Unidas (34 %), aunque por una diferencia mínima: Frente Patria consiguió el 32 % y La Libertad Avanza el 28 % de los votos.