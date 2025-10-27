La Capital | Información General | audio

"Voy a 190": el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Rafael Ortíz, el conductor del Ford Focus que embistió a un micro, reconoció circular a gran velocidad y describió una maniobra que pudo haber provocado el accidente.

27 de octubre 2025 · 19:16hs
Un día después del accidente fatal en Campo Viera, Misiones, donde murieron 9 personas y 29 resultaron heridas tras colisionar de frente el micro en el que viajaban contra un auto, salió a la luz un impactante audio que habría sido enviado por el automovilista minutos antes del impacto.

Los investigadores ya tienen en sus manos el mensaje de Whatsapp que grabó Rafael Ortíz (34), el conductor del Ford Focus que falleció en el choque, donde reconoce circular a gran velocidad y describe una maniobra que pudo haber resultado fatal. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, aseguró. “Me quiero pegar un palo más o menos, boludo, no sé. Se va a la p*** todo”, expresó.

Fuentes policiales confirmaron que el teléfono celular de Ortiz, quien murió en el acto, fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic).

El análisis busca determinar no solo la autenticidad del audio, sino también el momento exacto en que fue grabado y enviado. Los investigadores intentarán establecer si el mensaje fue transmitido mientras Ortiz conducía el vehículo, lo que reforzaría la hipótesis de una conducción temeraria.

El conductor del auto estaba alcoholizado

Tras el trágico choque entre un micro y un Ford Focus en Misiones, que dejó nueve muertos y más de 20 heridos -14 de los cuales siguen internados-, las autoridades locales confirmaron que el conductor del auto estaba alcoholizado.

Fuentes del caso dijeron que las pericias toxicológicas al cuerpo Jordan Rafael Gonzalo Ortiz determinaron que presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del impacto.

El resultado surge del examen toxicológico practicado sobre una muestra de humor vítreo extraída del cuerpo del conductor, procedimiento que permitió establecer la presencia de alcohol en niveles compatibles con una intoxicación grave, según confirmaron las fuentes vinculadas a la causa.

El trágico hecho se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo, cuando el colectivo de la empresa Sol del Norte, que había partido desde Oberá con destino a Posadas, impactó de frente con el Ford Focus que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 892 de la Ruta 14.

La violencia del impacto hizo que el ómnibus atravesara el guardarraíl del puente y cayera al cauce del arroyo Yazá, mientras que el automóvil quedó completamente destrozado sobre la banquina.

Según los primeros informes periciales, el Focus habría invadido el carril contrario a gran velocidad, provocando el choque frontal. El vehículo menor quedó reducido a un amasijo de hierros.

Las 9 víctimas fatales fueron identificadas

Entre las nueve personas fallecidas hay seis hombres y tres mujeres, entre ellas 4 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Gabriela Paola García (26), de Oberá.
  • Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.
  • Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.
  • Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.
  • Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.
  • Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar.
  • Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.
  • Enzo León (19), de Eldorado.
  • Brian Hobos (19), de Wanda.

Desde la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones confirmaron que cuatro de los fallecidos eran estudiantes y emitieron un comunicado expresando su dolor: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

El estado de los heridos: 14 personas siguen internadas

La Policía de Misiones difundió este lunes el parte médico oficial con el estado actualizado de los heridos. En total, catorce personas permanecen internadas en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas, bajo monitoreo constante.

La magnitud de la tragedia conmovió a toda la comunidad misionera. En Oberá, Eldorado y Campo Ramón se realizaron velas, misas y concentraciones espontáneas en memoria de las víctimas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó sus condolencias y anunció que la provincia brindará acompañamiento psicológico y asistencia social a las familias afectadas.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas periciales, testimonios y registros de cámaras viales, en una causa que ya fue caratulada como “homicidio culposo agravado”.

