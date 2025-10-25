Las Bandana hablaron sobre el caso de Lourdes Fernández: "Ni una más"

Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia da Cunha le expresaron su apoyo a la cantante y destacaron la importancia de la Justicia frente a la violencia de género

Tras la detención de la ex pareja de Lourdes Fernández, acusado de someter a la cantante de Bandana a violencia de género , sus excompañeras de la banda se expresaron públicamente para manifestarle su apoyo y acompañamiento a la artista.

Virginia da Cunha eligió las redes sociales parta expresar su alivio por la actuación de la Justicia. "No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada", dijo la rubia.

A ella se sumó luego Valeria Gastaldi , quien también compartió sus sentimientos sobre la delicada situacón que atravesó Lourdes. "Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias", escribió la artista en una historia de Instagram. Y agregó: “Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor a la familia de Lou. Mabel”.

Por su parte, Lissa Vera habló con Radio con Vos y expresó: "Estoy preocupada porque es un tipo rencoroso y vengativo. Alguien lo tiene que enfrentar, no puede ser que se lleve el mundo por delante y se ría de la policía, que se ría de los medios, no puede ser".

Bandana fue una exitosa banda de pop argentino formada en 2001 a través del programa Popstars, integrada por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán. Aunque el grupo se separó en 2004, para noviembre de este año tienen prevista una fecha de reencuentro, del que participarán las cuatro primeras integrantes de la banda.

Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana

Tras varios días desaparecida y luego de publicar confusas explicaciones en sus redes sociales, el jueves por la noche la cantante fue encontrada en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez.

Lourdes tuvo que ser trasladada en ambulancia por el SAME al Hospital Fernández, debido a su delicado estado de salud. En tanto, García Gómez fue detenido por las autoridades acusado de haberla mantenido privada de su libertad.

Lisa Vera, amiga de Lourdes y exintegrante de Bandana, presentó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer en contra de Leandro García Gómez, mientras que la madre de la cantante radicó otra denuncia por “averiguación de paradero”.

“En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”, señaló Vera a la prensa. Y agregó: “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.