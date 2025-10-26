La Capital | Política | Romina Diez

Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

La diputada nacional celebró el triunfo libertario en Rosario. "¿Cómo nos subestimaron, verdad?", chicaneó desde arriba del escenario

26 de octubre 2025 · 23:13hs
“Viva la libertad

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

“Viva la libertad, carajo”: Romina Diez celebró el triunfo libertario en Santa Fe

En medio de una noche de euforia en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) la diputada nacional Romina Diez celebró el triunfo del espacio libertario en Santa Fe y lanzó un encendido discurso en defensa del presidente Javier Milei.

Frente a una multitud que agitaba banderas violetas y coreaba “¡Viva la libertad, carajo!”, Diez agradeció a los fiscales, militantes y votantes que acompañaron al oficialismo nacional en las elecciones legislativas.

“Hola a todos, hola Santa Fe. Muchísimas gracias primero a los fiscales que incansablemente vienen defendiendo los votos que van a permitir hacer grande a la Argentina nuevamente. Muchísimas gracias por tanto esfuerzo. Muchísimas gracias a los santafesinos que volvieron a elegir a La Libertad Avanza”, comenzó la legisladora.

“Hoy metimos cuatro diputados más”

Diez, referente del espacio en la provincia, celebró la incorporación de los nuevos legisladores nacionales por Santa Fe: Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

“Muchísimas gracias a estos grandes candidatos. Hoy metimos cuatro diputados más para sacar todas las reformas que necesitamos. ¿Cómo nos subestimaron, verdad? ¿Cuánto daño han hecho? ¿Cuánto subestimaron a los santafesinos?”, expresó entre aplausos y gritos de “¡Milei, Milei!”.

>> Leer más: Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

La diputada remarcó que el resultado santafesino representa un respaldo al modelo libertario impulsado desde la Casa Rosada. “Nos han intentado desgastar, nos han tratado de voltear cada sesión en el Congreso. Pero Santa Fe dijo presente y dijo que La Libertad Avanza está más viva que nunca”, enfatizó.

“No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa”

En otro tramo de su discurso, Diez rechazó la idea de una elección de tercios en Santa Fe y reivindicó a su fuerza como la única alternativa de gobierno.

“¿De qué escenario de tercios me hablan? ¡Acá no hay ningún escenario de tercios! ¡La Libertad Avanza es la alternativa nuevamente!”, afirmó.

“Esta es una provincia que ya cuenta con concejales que van a defender las ideas de la libertad. Y ahora contamos con diputados, provinciales y nacionales. Este es el camino, nuevamente una elección más ganada por La Libertad Avanza en Santa Fe”, agregó.

“El camino de la libertad es el único que lleva a la prosperidad”

Diez cerró su discurso con un mensaje directo al presidente Milei y a su hermana, Karina Milei, a quienes agradeció “por la lucha y la conducción”.

“Vuelvo a repetir: somos la única alternativa y siempre es y va a ser por acá, porque es el camino de la libertad el único camino que nos puede llevar a la prosperidad, de la mano del presidente Javier Milei. Muchísimas gracias a nuestro presidente por la lucha que da, muchísimas gracias a Karina Milei y a todas las autoridades de La Libertad Avanza”, expresó.

“Avancemos y en dos años nos volvemos a ver. ¡Viva la libertad, carajo!”, cerró entre aplausos, abrazos y el clásico cántico libertario que retumbó en el salón principal del predio rosarino.

>> Leer más: Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

La diputada nacional, que fue una de las figuras más visibles de la campaña en Santa Fe, destacó que el resultado de las urnas ratifica el liderazgo del presidente Milei y el crecimiento del espacio en el interior productivo. “Santa Fe vuelve a ser protagonista de un cambio histórico”, concluyó.

