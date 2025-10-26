Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

Provincias Unidas obtuvo el tercer puesto con el 18,3% de los votos. "Somos la tercera opción que existe en Argentina", insistió el gobernador santafesino

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas , Gisela Scaglia, hablaron tras conocerse el resultado electoral de este domingo.

Scaglia felicitó a La Libertad Avanza (LLA) por su arrollador triunfo tanto en Santa Fe como en el resto del país. A pesar del tercer lugar ocupado por Provincias Unidas, la vicegobernadora sostuvo: "Hicimos una elección que históricamente fue muy difícil para Santa Fe. Cuando nuestra provincia competía a nivel nacional siempre sacaba un sólo diputado. Hoy tenemos dos y eso es bueno ".

"Es una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita. Vamos a trabajar para que le kirchnerismo no gobierne nunca más . Estamos en condiciones de decir que, con el esfuerzo de todos, hicieron una muy mala elección", apuntó Scaglia.

"Nuestro compromiso de defender la producción, el campo, el trabajo, el interior productivo. Esperamos que este resultado le muestre al gobierno nacional que el camino es cuando se trabaja más. Ojalá haya políticas de sensatez en el Congreso de la Nación . Nosotros vamos a seguir trabajando. Se puede hacer obra pública sin corrupción. Se puede dar una batalla grande contra el narcotráfico", sostuvo.

Pullaro: "Fue una elección muy difícil"

"Les quiero agradecer a todos los militantes de Provincias Unidas. Se sabía que iba a ser una elección muy difícil y se movilizaron. Los militantes políticos tenemos eso: estamos en las buenas y en las difíciles. Eso nos une, nos fortalece, nos da futuro trabajando juntos", comenzó diciendo el gobernador santafesino.

"Logramos tener dos bancas de diputados nacionales. Era una elección muy dura, muy difícil. Pero sacamos la garra en cada pueblo y cada lugar. Podemos decirles a todos que vamos a tener en el Congreso una diputada y un diputado que nos van a representar", continuó.

Pullaro también felicitó a LLA ya que "fue un claro vencedor y triunfador en la provincia de Santa Fe y en Argentina". Además, remarcó que estas elecciones resultaron "muy difíciles para los gobiernos provinciales ya que la nacionalización se lleva el eje del debate".

"Fue una campaña que nos costó mas esfuerzo que las anteriores. Hablamos desde una alternativa, hablamos convencidos que el kirchnerismo no vuelve nunca más. Este país no va a volver a mirar atrás", y agregó: "Vamos a trabajar para que al país le vaya muy bien, vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer"

Finalmente, el gobernador recordó el camino que hizo La Libertad Avanza hasta llegar a la presidencia. Tejiendo paralelismos anunció: "Quien te dice que este no es el puntapié inicial para empezar a trabajar y presentar una alternativa en el futuro".