El gurú rosarino del blue volvió a lanzar otra "bomba" con su pronóstico post elecciones

Luego de la victoria del gobierno en las legislativas, el especialista financiero analizó qué pasará con la divisa y el mercado.

27 de octubre 2025 · 17:32hs
El gurú rosarino del blue volvió a lanzar otra bomba con su pronóstico post elecciones

Tras la impactante victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de este domingo, el mercado respondió con fuertes subas de acciones y bonos este lunes, impulsadas por el optimismo ante la continuidad y profundización de las reformas económicas de Javier Milei.

El dólar oficial, por su parte, se desplomó y cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

"Habla el mercado", dijo el especialista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el gurú rosarino del blue, quien analizó el impacto que tendrá esta elección en los mercados y el dólar.

"Va a ser un día difícil porque había mucha gente comprada en dólares. Va a haber un efecto pobreza entre todos los comprados. El Estado vendió más de u$s 6.000 millones en el mercado de futuros, todos los que buscaron cobertura y compraron van a perder mucho dinero", expresó en una entrevista con El Observador.

"Mucha gente la va a pasar mal porque se dejó llevar por la idea paranoica de que todo iba a explotar. Van a tener un efecto pobreza, pero es lo mejor para el país", agregó.

La nueva bomba del gurú rosarino del blue

"Para esta semana hay un montón de empresas que van a salir a buscar crédito en los mercados internacionales, son dólares que van a ingresar. El dólar se va a tranquilizar y se va a terminar esta historia de la banda y la no banda", aseguró.

De este modo, el gurú planteó que"cuando un país tiene superávit fiscal y hay moneda, no hay riesgo de devaluación". "No hablemos más de política, hablemos de mercados, de qué hacer con la guita", reclamó.

"Yo dije 'No compres dólares porque te vas a clavar'. Hay que empezar a bailar otra música. Cambiar los dólares por activos, por producción. No lo discutamos más", concluyó.

Barclays ve que estos resultados son una oportunidad para flotar la moneda y anunciar un programa de acumulación de reservas.

