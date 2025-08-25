Dolor en el cine español: falleció la actriz Verónica Echegui, a los 42 años

La artista española, nominada en cuatro ocasiones al Goya y ganadora de uno de esos premios en 2022, transitaba una dura enfermedad

La reconocida actriz española Verónica Echegui falleció este domingo en Madrid a los 42 años. La noticia fue confirmada por el diario español El Mundo.

Echegui fue una de las intérpretes más reconocidas del cine español, con destacados papeles en películas como "El libro del amor", "Dura verdad" , así como en la serie "Objetos", junto a la actriz argentina China Suárez. Nominada en cuatro ocasiones a los Premios Goya, ganó uno en 2022 por su trabajo como directora en el documental "Tótem Loba".

El papel que le dio su salto a la fama fue en 2006 con "Yo no soy la Juani", dirigida por Bigas Luna, que le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia. Figuras del mundo del cine y la televisión española manifestaron su pesar por la pérdida de la artista.

Qué le pasó a Verónica Echegui

Según informó el medio El Mundo, la actriz había sido diagnosticada con cáncer y había sido ingresada en el hospital 12 de Octubre.

La noticia sacudió al mundo del cine español. Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia. Entre ellos, destacó el del presidente Pedro Sánchez, quien escribió: "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos".