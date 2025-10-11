Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

La noticia fue confirmada por su familia. Se hizo mundialmente conocida gracias a sus interpretaciones en El Padrino y Annie Hall

La actriz tenía 79 años y falleció en Los Ángeles.

La actriz estadounidense Diane Keaton , una de las figuras más reconocidas por su carisma en el entorno de Hollywood, falleció este sábado a los 79 años en su casa de Los Ángeles , según confirmó su familia a la revista People.

Keaton, nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, se convirtió en un ícono del cine . Se hizo conocida en la década de 1970 gracias a su interpretación de Kay Adams en El Padrino , en la que fue novia de Michael Corleone. Participaría nuevamente en los dos títulos que completan la saga, en esas ocasiones ya como esposa de Corleone.

Sin embargo, el papel que definitivamente le otorgó la categoría de estrella mundial del cine fue su intepretación en Annie Hall (1977) , de Woody Allen, con el que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

Su carrera se desarrolló a lo largo de más de cinco décadas e incluyó incursiones en los teatros de Broadway .

Por el momento no se han dado más detalles sobre las causas del deceso y sus seres queridos pidieron respeto y privacidad.

Actriz carismática y querida

El mundo del cine reconoce a Keaton como una de las actrices más carismáticas de Hollywood. De hecho, la reconocida directora Nancy Meyers aseguró que la actriz era "la persona que más se brula de sí misma".

Su carrera empezó después del secundario, cuando abandonó sus estudios de actuación en la universidad para probar suerte en Nueva York. En 1968 llegaría su primer papel en la obra Hair, en Broadway. Un año después, ya conocida en el rubro, fue coprotagonista de la exitosa comedia "Play It Again, Sam", de Woody Allen.

En este punto, Keaton y Allen tuvieron una relación amorosa que luego inspiraría a Annie Hall.