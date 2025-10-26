La Capital | Política | diputados

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos. Uno por uno, los diputados santafesinos

26 de octubre 2025 · 21:29hs
Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación se renovó

Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación se renovó

Con el escrutinio provisorio prácticamente cerrado, Santa Fe definió este domingo sus nueve diputados, quienes representarán a la bota en la Cámara baja, en una elección que reconfiguró el mapa político provincial.

La La Libertad Avanza (LLA), fuerza más votada en el distrito, se quedó con cuatro bancas; Fuerza Patria, el espacio encabezado por Caren Tepp, obtuvo tres escaños; y Provincias Unidas, el frente liderado por Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro, consiguió dos lugares.

Los diputados electos por La Libertad Avanza

El triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe consolidó el poder territorial del presidente Javier Milei y extendió su presencia en el Congreso.

Los diputados electos por este espacio son:

- Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia.

- Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja

- Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.

- Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.

El bloque libertario sumará así cuatro escaños santafesinos, que fortalecerán la bancada oficialista en la Cámara baja.

>> Leer más: Euforia en el búnker libertario de Rosario a la espera de los primeros resultados de las elecciones

Los diputados electos por Fuerza Patria

El segundo lugar fue para Fuerza Patria (FP), una coalición de raíz peronista y progresista que encabezó Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura.

Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:

- Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura

- Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino

- Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora

El resultado confirmó el crecimiento de Fuerza Patria en el escenario provincial, con una estrategia basada en la militancia territorial y el discurso de renovación política.

Los diputados electos por Provincias Unidas

En tercer lugar, se ubicó Provincias Unidas (PU), el frente que integran varios mandatarios del interior del país y que en Santa Fe encabezó la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por dirigentes del socialismo y la UCR.

Los diputados electos por este espacio son:

- Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial

- Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Ambos asumirán con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, que apostó a construir una proyección nacional desde su gestión.

Un Congreso reconfigurado

Los nueve legisladores santafesinos electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre, cuando se renueve la composición de la Cámara baja. Santa Fe volvió a ser un distrito clave en la política argentina, con representantes de tres espacios que expresan las principales fuerzas del país y que tendrán peso propio en los debates nacionales que se vienen.

Noticias relacionadas
La candidata a diputada por Fuerza Patria, Caren Tepp, cerró su campaña en la zona oeste de Rosario.

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Toda la información respecto a qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral está plasmada en El Código Nacional Electoral en su artículo 71

Veda electoral 2025: cuándo comienza y qué no se puede hacer de cara a las elecciones de este domingo

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado en la manifestación realizada la semana pasada 

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional, pero en Santa Fe rige hace varios años. 

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Romina Diez: No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa

Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe
La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
Política

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei
Política

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe
Información General

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: Más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más transparente, ágil y termina con las trampas"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
politica

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Política

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste