La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

La temperatura no superaría los 17º pero aumentaría gradualmente en los próximos días para llegar al fin de semana a 29º

27 de octubre 2025 · 01:45hs
El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Gustavo de los Ríos / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 17º, en una jornada nublada con fuertes ráfagas de viento entre la mañana y la tarde.

La madrugada llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 12º y cielo nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 16º y con ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde se espera que continúen las ráfagas, con una máxima de apenas 17º y cielo nublado que continuaría hacia la noche, para cuando anticipan una baja en la temperatura hasta los 14º.

El martes casi no habría cambios en la condiciones: cielo nublado durante toda la jornada, una máxima de 17º y una mínima de 8º, aunque no se pronostican ráfagas más allá de la madrugada.

El miércoles la máxima tendría un leve ascenso hasta los 19º y la mínima se mantendría en 8º, con cielo algo nublado.

El jueves comenzaría el repunte en los registros, con una máxima de 23º, una mínima de 10º y cielo parcialmente nublado.

El viernes la máxima podría tocar los 27º, con la mínima en 13º y nubosidad variable.

Para el sábado adelantan cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 29º y 15º.

El domingo continuarían las nubes, con la máxima manteniéndose en 29º y la mínima trepando a 17º.

Noticias relacionadas
Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

El agua será el común denominador en Rosario y el tiempo será inestable por varios días.

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Falta poco para la llegada de la primavera y Rosario vive su última semana de invierno

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

En la provincia logró el 40 % y sumó al triunfo amplio libertario a nivel nacional. El escenario provincial de tercios quedó diluido
La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
Política

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad
Política

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin y la Boleta Única: Es más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin y la Boleta Única: "Es más transparente, ágil y termina con las trampas"

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Scrabble, un deporte de la mente que en Rosario tiene un tricampeón mundial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que en Rosario tiene un tricampeón mundial