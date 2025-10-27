El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

La temperatura no superaría los 17º pero aumentaría gradualmente en los próximos días para llegar al fin de semana a 29º

Gustavo de los Ríos / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 17º, en una jornada nublada con fuertes ráfagas de viento entre la mañana y la tarde.

La madrugada llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 12º y cielo nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 16º y con ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde se espera que continúen las ráfagas, con una máxima de apenas 17º y cielo nublado que continuaría hacia la noche, para cuando anticipan una baja en la temperatura hasta los 14º.

El martes casi no habría cambios en la condiciones: cielo nublado durante toda la jornada, una máxima de 17º y una mínima de 8º, aunque no se pronostican ráfagas más allá de la madrugada.

El miércoles la máxima tendría un leve ascenso hasta los 19º y la mínima se mantendría en 8º, con cielo algo nublado.

El jueves comenzaría el repunte en los registros, con una máxima de 23º, una mínima de 10º y cielo parcialmente nublado.

El viernes la máxima podría tocar los 27º, con la mínima en 13º y nubosidad variable.

Para el sábado adelantan cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 29º y 15º.

El domingo continuarían las nubes, con la máxima manteniéndose en 29º y la mínima trepando a 17º.