Rotundo triunfo libertario en ciudad de Buenos Aires: Bullrich cosechó el 50% en la elección de senadores

Veinte puntos atrás quedó el kirchnerista Mariano Recalde. En Diputados, Fargosi sacó el 47% e Itaí Hagman el 27%. Sorprendió Myriam Bregman con el 9%

26 de octubre 2025 · 22:18hs
Contundente triunfo de Patricia Bullrich, candidata de LLA, en las elecciones en CABA

La Libertad Avanza también ganó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). El triunfo del partido violeta fue categórica: en la categoría de Senadores nacionales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se quedó con más de la mitad de los votos (50,34%). En Diputados, Alejandro Fargosi, también candidato del oficialismo, ganó con el 47,37%. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el oficilismo podría quedarse con 2 de los 3 senadores y 7 lugares en la Cámara baja.

Muy atrás quedaron los candidatos de Fuerza Patria, Mariano Recalde (Senado) e Itaí Hagman (Diputados). El primero sacó el 30% de los votos y el segundo el 27%. De esta manera, LLA superó por más de 20 puntos al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Recalde lograría entrar a la Cámara alta, mientras que la lista de Hagman se haría de 4 lugares en la Cámara baja.

Este domingo, en Caba se pusieron en juego 13 bancas en Diputados y los 3 senadores del distrito. En particular, la ciudad gobernada por Jorge Macri representa al 7% del padrón nacional, por lo que constituye una victoria importante para el oficialismo.

Otros candidatos y cómo se reparten las bancas

Una sorpresa de la noche fue la elección que hizo la izquierda en la categoría de Diputados: la lista del FIT, encabezada por Myriam Bregman se llevó el 9,09% de los votos. No obstante, por el sistema D´hondt, este porcentaje solo le alcanza por renovar su banca. Por otro lado, en el Senado la izquierda se llevó el 5%, por lo que no logra quedarse con ninguno de los tres lugares en juego.

La lista de Ciudadanos Unidos, encabezada por Martín Lousteau en Diputados y Graciela Ocaña en Senadores, sacó el 6% en primera categoría y 5,10% en la segunda. De esta manera, Losteau conserva su banca pero Ocaña no logra entrar a la Cámara alta, por mucha diferencia.

GEN, la lista encabezada por Facundo Manes en el Senado, sacó el 2,31%, por lo que tampoco logra entrar. Lo mismo aplica para la lista Movimiento Ciudadano, con el rosarino Estaban Paulón a la cabeza, que obtuvo el 0,98% de los votos. La lista de diputados de Ricardo López Murphy, Alianza Potencia, se quedó con el 5%, pero tampoco logró un lugar.

Pasando en limpio: con más del 90% de las mesas escrutadas, LLA se llevaría 2 senadores, mientras que Fuerza Patria solo logró conservar la banca de Recalde. En Diputados, el oficialismo nacional se quedaría con 7 bancas, el peronismo con 4, Ciudadanos Unidos 1 y el FIT 1.

