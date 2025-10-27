Javkin habló tras el rotundo triunfo de La Libertad Avanza: "Rosario no quiere volver atrás"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin , habló tras las elecciones de este domingo y el triunfo de La Libertad Avanza tanto a nivel local, provincial y nacional. El mandatario aseguró que la ciudad "no quiere volver atrás".

"Rosario, una ciudad que si algo no quiere es volver atrás", comenzó escribiendo en su cuenta oficial de X el intendente rosarino. "Seguimos trabajando para que las calles sean cada vez más de la gente buena, con obras, equilibrio en las cuentas, salud y cultura".

"La ciudad del tricentenario, más arriba que nunca", sostuvo Javkin. Y concluyó: "Felicitaciones a La Libertad Avanza y un abrazo enorme a Gisela Scaglia, que será una gran representante de Rosario en Buenos Aires".

La Libertad Avanza logró imponerse de manera contundente en la provincia de Santa Fe en las elecciones a diputados nacionales con un 40,67%, por encima de Fuerza Patria que logró 28,70% y Provincias Unidas 18,32%. La victoria santafesina sumó para que el sello del presidente Javier Milei obtenga un amplio triunfo a nivel nacional a partir de un proceso de polarización con el peronismo .

Con estos resultados, de las nueve bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Fe, cuatro corresponderían a La Libertad Avanza, tres a Fuerza Patria y dos a Provincias Unidas. De esta forma, ingresarían al Congreso con Agustín Pellegrini: Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Junto a Caren Tepp y Agustín Rossi, por Fuerza Patria, asumiría la camporista Alejandrina Belén Borgatta. Por último, Provincias Unidas llevará a la Cámara baja a Gisela Scaglia y Pablo Farías.

Qué pasó en la provincia y la ciudad

Los resultados del escrutinio provisorio confirmaron el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Santa Fe, donde el espacio oficialista nacional se impuso en la mayoría de los departamentos y consolidó su dominio en las zonas centro y sur del territorio provincial.

De los 19 departamentos, LLA ganó en 16, mientras que Fuerza Patria (FP) lo hizo en dos y Provincias Unidas (PU) en uno, en una elección que dejó un claro predominio libertario pero con matices regionales.

En el departamento Rosario, donde el conteo alcanzó el 97,20%, La Libertad Avanza consiguió el 38,87%, Fuerza Patria el 31,83% y Provincias Unidas el 15,61%, mostrando una competencia más ajustada en el principal distrito electoral de la provincia.