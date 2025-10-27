Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Liam Lawson, de Racing Bulls, protagonizó una escena de alto riesgo que estuvo a centímetros de un lamentable final. Todo quedó registrado en video

Liam Lawson, de Racing Bulls, evitó una tragedia en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Una escena de alto riesgo tuvo lugar en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 este fin de semana, cuando el piloto Liam Lawson se cruzó con dos oficiales en plena pista mientras corría a alta velocidad. El neozelandés evitó una tragedia durante las primeras vueltas de la carrera y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Poco después del accidentado inicio de la carrera, el piloto de Racing Bulls se topó con dos comisarios que se encontraban en la pista tras haber retirado restos de los monoplazas por los contactos iniciales entre los líderes de la carrera.

Los oficiales ingresaron cuando la mayor parte de los autos se encontraban en otro sector, pero no advirtieron que Lawson marchaba desde atrás por problemas con el alerón. Por eso, el joven corredor debió reducir la velocidad y esquivar la trayectoria de los comisarios para evitar atropellarlos .

“¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso?“ , exclamó el neozelandés en diálogo con la radio del equipo luego de la invasión del trazado. Unas horas más tarde, el propio piloto manifestó su desconcierto y preocupación por el peligro de la situación.

“Obviamente no podemos entender cómo es posible que en una pista activa se permita a los comisarios cruzar corriendo la pista así. Así que, sí, no tengo idea de por qué pasó, pero estoy seguro de que recibiremos alguna explicación. Eso no puede volver a suceder”, remarcó, según consignó el medio especializado Motorsport.

Las imágenes no se vieron durante la transmisión oficial de la carrera, sino que lo hicieron a través de la cámara a bordo de Lawson, la que mostró con claridad la corta distancia que separó al monoplaza de Racing Bulls de los comisarios.