Moria disparó contra Susana por irse a vivir a Uruguay: "Fue un retiro impositivo"

La One disparó contra la diva de los teléfonos por haberse ido de la Argentina. "No es una perseguida política, es una escapada de impuestos", aseguró

Moria Casán cargó contra Susana Giménez por haberse ido a vivir a Uruguay . No es la primera vez que la ex vedete, hoy jurado del "Bailando 2023" y fervorosa kirchnerista, dispara munición gruesa contra la diva de los teléfonos de quién fue amiga íntima en los tiempos en los que ambas compartían los escenario s de los teatros de revista porteños.

“Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos . Susana está en un retiro impositivo”, lanzó Moria cuando la periodista de espectáculos Catalina Dlugi en su programa de radio de La Once Diez le apuntó que Susana era más conservadora que ella.

>> Leer más: El consejo que Moria Casán le dio a Sergio Massa para ignorar las críticas

Con todo, Moria, antes de cerrar la charla, dejó en claro que en sus declaraciones no había ningún trasfondo político. “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”, concluyó contundente.

Qué dijo Susana Giménez de Moria Casán

En un mano a mano con Ángel de Brito en "LAM", el programa de chimentos que se emite en América, Susana Giménez habló de su relación Moria Casán. “Después de que se peleó conmigo no sé, no hacía nada más que hablar mal de mí. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, recordó la actriz y conductora de televisión.

De Brito se permitió discrepar con esa idea: “Va y viene esa relación", dijo el periodista de chimentos y compañero en el jurado del "Bailando 2023" de Moria, y añadió: "La has llevado un montón de veces a tu programa. Igual vos no contestas en general…”.

“No contestó porque a mi las discusiones me parecen un plomo. No ganas nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo”, aclaró Susana y cerró el tema.