Mirtha Legrand habló del romance entre Javier Milei y Fátima Florez: "No podía creerlo"

“Me enteré por televisión, yo la celestina. Me hace acordar a Hello Dolly que es la casamentera”, comentó Legrand con humor, al conocer quer el primer cruce entre Milei y Florez se había dado durante la grabación de “La noche de Mirtha”. “Creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento que se conocen en la mesa pero es todo cordial, como siempre. No me di cuenta del futuro romance, hoy cuando me enteré no podía creerlo, pero me alegro por todo, por el bien de los dos”, sumó la conductora.