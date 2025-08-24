Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: "Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo"

La conductora cuestionó a la actriz por hablar en público de su crisis matrimonial. "No se explican esas cosas, se ocultan", consideró Mirtha Legrand

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando repercusiones en los medios . Esta vez fue Mirtha Legrand quien, desde su programa La Noche de Mirtha (Eltrece), lanzó duras críticas contra la actriz tras su confesión pública de una infidelidad.

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta” , apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así ”, se despachó con una sonrisa.

La confesión de Gimena Accardi

Los dichos de Mirtha se dieron luego de que Accardi reconociera en una entrevista con el ciclo Sería increíble (Olga) que había cometido “una cagada malísima” en el marco de su relación de 18 años con Vázquez. “Cometí errores y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, admitió, al tiempo que pidió respeto por la intimidad de la pareja.

Según explicó la actriz, el episodio se produjo en medio de una crisis previa y no fue “el detonante” de la separación. También aclaró que el propio Vázquez la perdonó y le dijo: “Esto a vos no te define”.

Pese a los intentos de la pareja por mantener el tema en la intimidad, la confesión de Accardi y las especulaciones sobre un “tercero en discordia” encendieron la polémica. En paralelo, la actriz pidió que se deje de vincular a colegas del medio que no tienen relación con lo ocurrido.

La intervención de Mirtha Legrand sumó un nuevo capítulo a un debate que mezcla espectáculo, vida privada y exposición mediática.