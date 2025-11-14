La Capital | Ovación | Central

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

El semestre canalla fue tan bueno que Holan rotará muchos futbolistas. Las ventajas que tiene y los pasos obligados a cumplir de cara a los playoffs

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de noviembre 2025 · 06:00hs
De cara a lo que se viene

Marcelo Bustamante / La Capital

De cara a lo que se viene, Central se consolida como grupo. El aporte de todos será la mejor receta.

A Central casi que le da lo mismo jugar la última fecha, ante Independiente, que no hacerlo. El primer puesto del grupo que supo conquistar no se lo saca nadie y en Arroyito saben que todo lo que se juegue en las instancias finales, hasta la semifinal inclusive, será en el Gigante. Pero el paso por Avellaneda hay que darlo.

El Canalla es hoy el único equipo del fútbol argentino que puede darse el lujo de saber en la previa que un triunfo, en empate o una derrota no le alterará el status que se ganó en buena ley. Sin embargo, hay 90 minutos que jugar.

Es mucho más lo que Central tiene por ganar que perder. Desde los números, hay poco por refrendar y en definitiva es lo que cuenta. Pero hay situaciones emocionales que funcionan como afluentes de este gran presente, que pueden potenciar o, en cierta forma (aunque en mucha menor medida), actuar como contrapeso.

En el medio, un escenario particular para Ariel Holan, prácticamente el único entrenador que puede tomarse la licencia de esparcir el maso de cartas hasta lo máximo posible a la hora de buscar alternativas.

>>Leer más: Central, de menos a más: cómo le fue en los torneos con formato de copa y playoffs

La bendición del descanso para el Canalla

Hasta que no haya confirmación del equipo se podrá especular con el equipo que Holan pondrá en cancha, pero es un hecho que muchos de sus jugadores habitualmente titulares tendrán el fin de semana libre.

Di MAriaasqqwqqqq
Di María, el jugador estrella que tiene hoy Central, no estará en cancha del Rojo. Fideo aprovechará para descansar.

Di María, el jugador estrella que tiene hoy Central, no estará en cancha del Rojo. Fideo aprovechará para descansar.

Esto implica, lisa y llanamente, que no sólo no arriesgarán su físico en esta última fecha, sino que aquellos que no sumen minutos gozarán del beneficio de un fin de semana de descanso.

Puede parecer inocuo, pero se recuerda que en este torneo habrá 30 minutos de alargue a partir de los octavos de final. Así, cuanto más descansado estén los futbolistas, mejor.

Es un hecho que Holan guardará a unos cuantos futbolistas que son una fija en el equipo titular, lo que implica que cuando comiencen los partidos a todo o nada muchos de ellos lo harán con un desgaste menor al resto.

>>Leer más: Central y la tercera bandeja en el Gigante, una obra ciento por ciento canalla: la financiará el club

Mantener el invicto

Central es el único invicto del torneo Clausura y con ese rótulo saldrá a jugar frente al Rojo. Desde lo numérico le daría lo mismo ganar, empatar o perder, pero desde lo anímico no sería lo mismo.

InvictoVB
El Canalla igualó en el último partido, contra San Lorenzo, y pudo mantener el invicto. Es el único equipo que aún no perdió.

El Canalla igualó en el último partido, contra San Lorenzo, y pudo mantener el invicto. Es el único equipo que aún no perdió.

Llegar a los octavos de final con el número cero en la columna de partidos perdidos sería algo así como una bendición, por más que eso no lo afecte para lo que vendrá.

Envión anímico

Trayendo a cuento aquella vieja frase según la cual “el fútbol es un estado de ánimo”, a Central nada le vendrá mejor que meter un buen resultado en Avellaneda. Está claro la suerte que pueda correr en los octavos de final no dependerá de ese resultado, pero podría tener efectos.

Ganarle a Independiente o al menos mantener el invicto le daría a este equipo un respaldo anímico que no necesita, pero sumaría.

EnvionVB
La imagen de los jugadores de Central celebrando fue una constante en todo el torneo. Así quiere llegar el Canalla a los playoffs.

La imagen de los jugadores de Central celebrando fue una constante en todo el torneo. Así quiere llegar el Canalla a los playoffs.

Por eso el sábado se hablará mucho de fútbol, pero también de cómo saldrá parado el Canalla de cara al primer examen en los playoffs.

Ritmo para varios

Ya es un hecho que Holan guardará varios nombres de lo que vienen jugando siempre, lo que parece una medida atinada. Más allá de lo que ocurra en cancha del Rojo, el DT sabe que tiene prácticamente 10 futbolistas que son número puesto para el partido de octavos de final. ¿El resto? Deben apostar a un buen rendimiento personal que los potencie y demostrarle al entrenador que están para ser alternativas.

>>Leer más: Central: Enzo Giménez hace los méritos suficientes como para ser el jugador número 11

CantizanoCML
Giovanni Cantizano sería uno de los elegidos por Holan para este partido. El juvenil necesita ritmo de competencia.

Giovanni Cantizano sería uno de los elegidos por Holan para este partido. El juvenil necesita ritmo de competencia.

Es que en estos 90 minutos en Avellaneda mucho sentirán que tienen la oportunidad de ganar terreno en la consideración del técnico. Y no suele ocurrir que varios futbolistas a la vez tengan una chance como esta, pero esto sí ocurre ahora en Central.

Independientemente del resultado, Holan tiene la posibilidad de que muchos de los que venía con demasiado rodaje puedan sumar minutos. De cara a una instancia en la que los detalles serán esenciales, tener a todos en ritmo en un poroto a favor.

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

El agente de seguridad de Angola reveló su fanatismo por Central.

Central ya está en los octavos de final del torneo Clausura. Logró la clasificación varias fechas antes.

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

