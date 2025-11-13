Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear El siniestro se produjo este lunes poco antes del mediodía cerca del límite con Villa Gobernador Gálvez. El conductor del camión salió ileso 13 de noviembre 2025 · 13:49hs

captura El Tres TV Impactante choque de una locomotora y un camión cisterna. Sucedió en un paso a nivel en la zona rural de Alvear, muy cerca del límite con Villa Gobernador Gálvez.

Una locomotora que circulaba sin vagones arrolló a un camión cargado con agua y dejó como saldo tres personas heridas. El siniestro se produjo en la zona rural entre Alvear y Villa Gobernador Gálvez, en un paso a nivel que no cuenta con ninguna señalización, ni barrera y que está ubicado cerca de la autopista a Buenos Aires.

Según las primeras informaciones, el camión embestido por la locomotora pertenece a la flota de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y cumple con el servicio de abastecimiento a los tanques de agua para una serie de barrios de esa ciudad.

Las causas del choque no estaban claras en un primer momento. Las versiones preliminares del siniestro indican que la locomotora embistió al camión, en el que iban tres operarios. El rodado volcó y los ocupantes quedaron atropados. Los trabajadores pudieron salir por sus propios medios, y a los pocos minutos pudieron ser asistidos por compañeros de trabajo y también por personal médico.

Tren arrolla camión municipal01 El camión transportaba agua para tanques de barrios de la zona. captura El Tres TV Un trabajador de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, compañero de las víctimas, señaló a El Tres TV que "el chofer y dos asistentes fueron trasladados al sanatorio Mapaci de Rosario. Sufrieron golpes, uno de ellos una fractura de costilla, pero en principio sin riesgo de vida. Ellos trasladaban agua a unos tanques de viviendas ubicadas en las cercanías, dentro de la zona de Villa Gobernador Gálvez. Este trayecto lo hacen habitualmente. Esto fue un accidente. Al parecer no vieron venir a la locomotora y los agarró en la parte trasera del camión".