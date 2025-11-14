La Capital | Policiales | microcentro

Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

La policía atrapó a los sospechosos a la medianoche. Se habían llevado el poste de una esquina y los interceptaron en la plaza Montenegro

14 de noviembre 2025 · 08:35hs
Los acusados en el microcentro tienen menos de 22 años.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los acusados en el microcentro tienen menos de 22 años.

La policía rosarina hizo este viernes un operativo llamativo en el marco de un intento de robo y daños en el microcentro. A partir de una denuncia telefónica, tres jóvenes fueron detenidos porque arrancaron un cartel de pare de una de las esquinas de la zona.

Fuentes oficiales confirmaron que los sospechosos tienen entre 18 y 21 años. Todos fueron identificados a la medianoche en inmediaciones de la plaza Montenegro, donde la Brigada Motorizada confirmó que se habían llevado un poste con el letrero de tránsito.

El procedimiento concluyó media hora después de la medianoche, cuando los detenidos fueron trasladados a la comisaría 2ª a a la espera de la intervención de la Justicia. Por otra parte, el personal a cargo de abordar el caso tuvo que usar una camioneta para llevarse el cartel sustraído.

Daños y robo en el microcentro

De acuerdo al registro de las fuerzas de seguridad provinciales, la investigación comenzó cuando una patrulla de la Policía de Santa Fe recibió aviso sobre un llamado al 911. La denuncia apuntaba contra un grupo de personas en Rioja y Sarmiento por el robo.

Cartel pare robo

Tres jóvenes fueron detenidos el viernes 14 de noviembre de 2025 en San Martín y San Luis por el robo de un cartel de pare.

Los agentes fueron a recorrer la zona y no tardaron en dar con los sospechosos. Lautaro B. (21), Lihuen G. (19) y Gael C. (18) estaban cerca del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, a dos cuadras del sector donde comenzó la búsqueda.

>> Leer más: Vandalizaron la sede de Central luego de los fuegos artificiales frente al Coloso

La Brigada Motorizada arrestó a los tres jóvenes en la plaza. En ese momento comprobaron que el poste había sido arrancado desde la base y se lo habían llevado por la noche, pero no llegaron demasiado lejos.

Luego del operativo, los detenidos se encontraban bajo custodia a la madrugada en la seccional de Paraguay al 1000. A partir de la denuncia por robo y daños, la Justicia quedó a cargo de definir si corresponde liberarlos para avanzar con la investigación.

