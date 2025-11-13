Hallaron en el sur de Rosario una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Se trata del vehículo que pertenecía a Miguel Hemadi, atacado a golpes junto a su hijo en un asalto a su casa. El homicidio sucedió el domingo pasado

La camioneta Volkswagen Saveiro robada tras el crimen en Pérez. El vehículo fue hallado esta madrugada en la zona sur de Rosario.

Agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario hallaron este jueves a la madrugada en la zona sur de la ciudad una camioneta Volkswagen Saveiro que había sido sustraída en un crimen ocurrido el domingo en la localidad de Pérez . El vehículo fue encontrado por los policías en 5 de Agosto al 2400, una zona de descampados situada a unos 400 metros al oeste de la autopista Rosario-Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, el hallazgo se registró alrededor de las 2.20 de hoy durante un patrullaje de rutina que realizaban los efectivos del Comando. De acuerdo con las primeras informaciones, cuando los policías se acercaron al vehículo para inspeccionarlo advirtieron un fuerte olor a combustible y hallaron un trapo de color blanco con el que al parecer se habría intentado prender fuego.

Las primeras informaciones indicaban que el utilitario tenía colocada una patente apócrifa, pero al chequear los guarismos que figuraban en la oblea de la RTO (Revisión técnica obligatoria), es decir mediante la identificación OWE 796 se constató que el vehículo figuraba con pedido de captura activo por el homicidio en ocasión de robo ocurrido el 9 de noviembre en Pérez.

En ese episodio, la víctima fue Miguel Hemadi, de 59 años. El crimen sucedió Intendente Carnevale y Juan XXIII de la vecina ciudad, cuando el hombre fue abordado por delincuentes que lo sometieron a golpes en su propia casa, donde estaba junto a su hijo.

La camioneta robada en Pérez estaba en una zona de descampados en el sur de Rosario.

La hipótesis principal hasta el momento tiene que ver con un homicidio en un intento de robo. El hijo de Miguel declaró a la policía que los ladrones se llevaron el teléfono IPhone y la camioneta Saveiro de su padre. A las pocas horas del crimen, la Policía de Investigaciones pudo rastrear el smartphone y lo ubicó en Tarragona al 1200 bis.

Esa dirección coincide con la de un pasillo que figuraba en denuncias previas sobre venta de drogas, de modo que las autoridades no descartaban ninguna hipótesis en torno al motivo del asesinato.