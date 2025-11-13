La Capital | Economía | Caputo

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

En la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, el ministro de Economía dijo que la Argentina no se puede dar el lujo de liberar el tipo de cambio "mientras la alternativa siga siendo el comunismo"

13 de noviembre 2025 · 21:48hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) la política de bandas cambiarias implementada por el gobierno. En un giro copernicano respecto de los tiempos en que aseguraba que el dólar “flota”, ahora aseguró que la flotación es un “lujo” que la Argentina no se puede dar por “la volatilidad política”.

“Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos”, alucinó el ministro antes de asegurar que el tipo de cambio no está atrasado.

Hace unos meses, antes de las elecciones legislativas de octubre, el mismo ministro había montado un show en un streaming para asgurar que el dólar ya flotaba libremente en Argentina. Frente a un animador que simulaba preguntarle por el futuro del tipo de cambio, Caputo y un coro de funcionarios de Economía cantaba: “Flota, el dólar flota”.

Quinientas leguas al Norte, diría Le Luthiers, esa flotación ya no es considerada posible por la ciencia de Caputo. Y fue más allá. Descubrió que “ningún país en desarrollo” libera la cotización.

Flota, no flota

Para intentar explicar la mutación, Caputo dijo que en abril, tras el rescate del FMI, el tipo de cambio “estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas”. Pero vino un supuesto “ataque político” que lo obligó a hacer “un apretón monetario”.

También pasó de asegurar que el dólar se iría al piso de la banda, a considerar que lo importante es “calibrar bien el techo”. Algo que, dice por ahora, “está bien calibrado”.

Además parece haber abandonado la idea de que en mercados marginales, como el blue, estaba el verdadero tipo de cambio. Ahora entiende que ni siquiera el mercado oficial puede autorregularse, por falta de profundidad. “Está operando, más o menos, u$s 200 millones por día”, dijo para justificarlo.

El titular del Palacio de Hacienda también puso en pausa la ansiedad por comprar reservas. Ahora dice que lo hará “de manera inteligente”. Esto sería no comprar dólares “con pesos que nadie quiere porque eso genera inflación” sino cuando “la economía crezca” porque “va a demandar dinero”.

El ministro explicó que espera volver a los mercados internacionales para pagar deuda con más deuda y no con reservas. “Lo financiero lo vamos a resolver con lo financiero”, canchereó.

Advertencia del FMI

Por las dudas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a advertirle sobre la necesidad de “acelerar la acumulación de reservas internacionales”. La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló que el país “debe fortalecer la confianza del mercado y la estabilidad externa” en el marco del programa crediticio.

Noticias relacionadas
El gobierno diseña la ley tributaria para la evolución de los impuestos 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

la ciudad traza su hoja de ruta hacia el desarrollo del futuro

La ciudad traza su hoja de ruta hacia el desarrollo del futuro

Sindicatos de distintas ramas participaron de un encuentro en la sede del gremio de Luz y Fuerza.

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

El gurú del dólar Salvador Di Stéfano dijo que el dólar no se moverá

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Lo último

Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el Pocho Lavezzi

Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el Pocho Lavezzi

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Son asesintos cometidos desde el 2021. Las recompensas que ofrece el Ministerio Público de la Acusación llegan a $16 millones
Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Ovación
Con la presencia de Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola
Ovación

Con la presencia de Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

Con la presencia de Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

Con la presencia de Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Policiales
Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Policiales

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Ciudad
Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
Economía

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia
POLICIALES

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos
La Ciudad

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas