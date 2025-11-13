La Capital | La Ciudad | presupuesto participativo

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios

Los proyectos para los seis distritos de la ciudad se pueden votar hasta la semana próxima. La iniciativa llevó las urnas a la Fiesta Nacional de Colectividades

13 de noviembre 2025 · 08:21hs
Los proyectos del Presupuesto Participativo podrán votarse hasta el 20 de noviembre.

Los proyectos del Presupuesto Participativo podrán votarse hasta el 20 de noviembre.

Con dos décadas sobre sus espaldas, el Presupuesto Participativo sigue en pie. Ya son más de 22 mil las personas que participaron de la votación de las obras públicas que consideran más urgentes para sus barrios, un número que se propone superar al del año pasado cuando se cosecharon unos 28 mil sufragios. Esta semana, las urnas se mudaron a la Fiesta Nacional de Colectividades y, para votar on line, hay tiempo hasta el jueves de la semana próxima.

De la elección pueden participar todos los rosarinos mayores de 13 años que podrán seleccionar entre 72 proyectos para mejorar plazas y revitalizar puntos urbanos en los seis distritos de la ciudad. En años anteriores, esta herramienta de gestión pública permitió ampliar centros de salud, realizar actividades en centros comerciales a cielo abierto o desarrollar actividades culturales en distintos barrios.

Según las estadísticas de la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana del municipio, a una semana de que se cierre la votación ya son más de 22 mil las personas que se inclinaron por alguna de estas iniciativas. Así, el pronóstico es que superará la cantidad de votantes que participaron el año pasado, unos 28 mil.

Votar en las Colectividades

Desde el domingo pasado, las urnas del Presupuesto Participativo se instalaron en la Fiesta Nacional de Colectividades. Allí, personal del municipio, apostado en el ingreso al predio por el acceso principal, a la derecha, junto al corredor turístico, brinda asistencia a quienes se interesen por participar de la elección de las obras que se realizarán en cada distrito durante el próximo año.

“Queremos que todos los rosarinos formen parte del Presupuesto Participativo, por eso quienes visiten la feria de Colectividades pueden pasar por el stand de Rosario y sumar su voto. Los esperamos para contarles los 72 proyectos y que voten fácilmente en el momento”, explicó Carolina Labayru, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana.

El presupuesto participativo es una política pública con historia en la ciudad, con 23 años de vigencia. A lo largo del tiempo, la metodología de votación se fue adaptando y desde 2019 es totalmente online y accesible a toda la ciudadanía.

A partir del año pasado, además, se amplió la edad de los votantes posibilitando que jóvenes de 13 años en adelante puedan ser parte de la elección.

De los últimos años se destacan importantes obras logradas a través de Presupuesto Participativo, como la creación del Centro Cuidar Sorrento, creación y ampliación de Centros de Salud Alicia Moreau y Ena Richiger, y remodelación de tres centros comerciales a cielo abierto de los barrios Fisherton, Azcuénaga y Belgrano. Por otra parte, también se han creado nuevos espacios verdes en el norte de la ciudad, en los barrios Nuevo Alberdi, Arroyito Oeste, Parque Habitacional Ibarlucea y barrio Olímpico, remodelación integral del Parque Oeste y creación de Puerto Joven, lugar emblemático para las juventudes en la franja del río, entre otras acciones destacadas.

Cómo votar y hasta cuándo

La votación on line estará disponible hasta el próximo 20 de noviembre. Para esto hay que ingresar a la web del municipio. Después hay que identificarse en el sistema con su número de DNI, género del mismo y su fecha de nacimiento.

Se puede votar cuatro veces: dos en la categoría plazas y espacios verdes, que abarcan mejoras integrales de plazas de cercanía para potenciar el disfrute de las familias, las infancias y el deporte; y dos en la categoría transformaciones urbanas, que propone recuperar espacios degradados o puntos de arrojo crónico de basura para transformarlos en lugares transitables, seguros y apropiados por la comunidad.

Del proceso resultarán ganadores 24 proyectos, cuatro por distrito. Una vez definidos, se trabajarán junto a vecinas y vecinos en instancias presenciales de diseño participativo para sumar ideas y construir colectivamente las renovaciones.

Noticias relacionadas
El foodtruck propio le suma a la marca la posibilidad de tener presencia en eventos estratégicos.

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Sorpresa. Eso sienten muchas personas que se miden la circunferencia de la cintura y están muy por encima de los valores saludables. 

¿Cuánto tiene que medir la cintura para bajar el riesgo de tener un infarto?

Aseguran que el fraude en los seguros es un problema persistente que afecta no sólo a las aseguradoras, sino también a los clientes honestos.

Seguros: crecen las denuncias falsas y los fraudes en Rosario

Francesco Tonucci, creador y promotor del proyecto La ciudad de los niños.

Francesco Tonucci en Rosario: "Una ciudad buena para los niños es mejor para todos"

Ver comentarios

Las más leídas

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Lo último

Netflix: Mango, una película romántica ambientada en España, entre las más vistas

Netflix: "Mango", una película romántica ambientada en España, entre las más vistas

Valentina Cervantes renunció a MasterChef: el romántico gesto de Enzo Fernández

Valentina Cervantes renunció a "MasterChef": el romántico gesto de Enzo Fernández

A sus 67 años, murió Jorge Lorenzo, actor de El Marginal

A sus 67 años, murió Jorge Lorenzo, actor de "El Marginal"

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El Ministerio de Economía diseña la ley tributaria que presentará a fines de noviembre y promete que los aumentos no superarán la inflación

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas
Policiales

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Seguros: crecen las denuncias falsas y los fraudes en Rosario

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Seguros: crecen las denuncias falsas y los fraudes en Rosario

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Ovación
Central, de menos a más: cómo le fue en los torneos con formato de copa y playoffs

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central, de menos a más: cómo le fue en los torneos con formato de copa y playoffs

Central, de menos a más: cómo le fue en los torneos con formato de copa y playoffs

Central, de menos a más: cómo le fue en los torneos con formato de copa y playoffs

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Policiales
Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

La Ciudad
Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
La Ciudad

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual
Información General

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Kicillof, contra gobernadores que negocian deudas a cambio de leyes espantosas
Política

Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"