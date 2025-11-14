La Capital | La Ciudad | Día

UPD, Día de la Chupina, Azo y UUD: el calendario extraoficial de festejos de los estudiantes

Los estudiantes tienen su propio calendario del año con tradiciones propias. En esta nota, el detalle de los días y fechas de cada celebración

14 de noviembre 2025 · 08:31hs
Los estudiantes tienen su propio colendario con días de faltazos masivos y celebración

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los estudiantes tienen su propio colendario con días de "faltazos masivos" y celebración

En las escuelas secundarias de todo el país, hace años que se sigue un peculiar “calendario extraoficial” que marca el ritmo de las celebraciones estudiantiles a lo largo del ciclo lectivo. Este calendario no está relacionado con las fechas académicas tradicionales, como el inicio de clases o los recesos, y tampoco presta atención a los feriados. Este almanaque incluye días específicos destinados a la diversión y la rebeldía juvenil.

Si bien oficialmente existe el día del estudiante, que se celebra cada 21 de septiembre cuando llega la primavera, a lo largo de todo el ciclo escolar, los alumnos de secundaria se organizan para celebrar otras fechas especiales. Sí, tienen sus propios feriados o días festivos. Estos días implican faltar a clases y son una oportunidad para celebrar entre amigos y estudiantes de otras escuelas.

En general, las fechas siguen una lógica propia, con tradiciones que se transmiten de generación en generación. Cada jornada tiene un toque único, con su propio significado y en muchos casos está asociado a algún aspecto característico del curso que lo celebra. Es por eso que, aunque el calendario pueda variar de una escuela a otra, siempre se respeta una estructura común.

A continuación, el detalle de los días y fechas de celebración del calendario extraoficial que organizan los propios estudiantes.

Último primer día (UPD)

El año lectivo de los estudiantes comienza con festejos. El "Último Primer Día" (UPD) es una celebración que realizan los estudiantes de quinto año de secundario para celebrar la ultima vez que tienen su primer día de clases.

La fiesta comienza la noche anterior al primer día de clases. Generalmente, los estudiantes se reúnen en una casa, plaza o boliche, a la medianoche, en un festejo que se extiende hasta la madrugada alrededor de las 6:30. Al finalizar la fiesta, se dirigen a la escuela en donde la celebración continúa con música, cotillón, redoblantes, banderas y bengalas de humo en la entrada de la institución. Algunos estudiantes entran incluso a dar clases, pero otros no.

Día de la chupina

El Día de la Chupina es una celebración que generalmente se lleva a cabo el último viernes del mes de abril. En esta jornada, los estudiantes de todos los años de secundario deciden faltan a clases y se juntan en diferentes puntos de la ciudad para pasar el día.

Este día de festejo es bien rosarino porque tiene sus raíces en un grupo de estudiantes y una radio de la ciudad. En 1990, un grupo de estudiantes y una radio local organizaron el primer faltazo masivo para protestar por los problemas estudiantiles y la tradición se ha mantenido viva desde entonces.

Desde entonces, la jornada se repite todos los años. Es un momento de celebración y diversión entre los estudiantes, desde primer año hasta quinto año.

04-20-chupina.jpg
El

El "Dia de la chupina" es una celebración que se mantiene a lo largo de los años

Banderazo (AZO)

El "Banderazo" (AZO) es una celebración que tiene lugar una semana antes del último día de clases y es exclusiva para los estudiantes de cuarto año de secundario. Este evento simboliza el paso hacia el último año de la escuela.

Los estudiantes se agrupan en diversos puntos de la ciudad, vestidos con los uniformes escolares o disfrazados y se dirigen en una colorida y ruidosa marcha hacia el Monumento a la Bandera. Allí, el ambiente se llena de música, redoblantes, bengalas y pirotecnia.

El "Banderazo" se convirtió en una tradición estudiantil que, más allá de los excesos, representa una expresión de pertenencia y el inicio de la recta final de la secundaria.

banderazo05.jpg
La celebración se traslada al Monumento Nacional a la Bandera

La celebración se traslada al Monumento Nacional a la Bandera

Último Último Día (UUD)

El “Último Último Día” (UUD) es la celebración que los estudiantes de quinto año organizan para marcar su despedida definitiva del secundario.

Aunque no forma parte del calendario oficial, este día tiene su lugar asegurado en la tradición estudiantil y se celebra a fines de noviembre o principios de diciembre, dependiendo de cuándo caiga el último día de clases en el calendario lectivo oficial.

banderazo fin de año04.jpg
Los estudiantes encuentran el día perfecto para celebrar el cierre de una etapa

Los estudiantes encuentran el día perfecto para celebrar el cierre de una etapa

La movida arranca, al igual que el ultimo primer día, con una especie de “previa” en algún punto de encuentro, luego los chicos se dirigen al Monumento Nacional a la Bandera, generalmente armados con redoblantes, bengalas y con los uniformes completamente intervenidos, porque la ocasión lo amerita.

Entre música, bailes y risas, se suman con otros grupos de estudiantes para cerrar este rito tan especial, antes de volver al colegio por última vez en su vida.

>>Leer más: Santa Fe, entre las 10 provincias que aseguran tener los datos de todos sus estudiantes

