Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

El municipio ya tiene fecha para la inauguración del espacio sobre el río entre Presidente Roca y Paraguay. El evento contará con degustaciones y shows en vivo.

El próximo miércoles 19 de noviembre abrirá sus puertas el Mercado del Río , un nuevo proyecto gastronómico impulsado por el municipio en pasaje Schiffner 1510 , sobre el río, entre Presidente Roca y Paraguay . Se trata de una de las obras anunciadas por el intendente Pablo Javkin en el marco del Tricentenario , con el objetivo de reconvertir un espacio público ubicado en un punto estratégico de Rosario y promover el desarrollo de emprendimientos locales mediante la apertura de nueve locales que ofrecerán propuestas innovadoras y sostenibles.

Las marcas confirmadas son: Almu (café de especialidad y juguería), Cero 341 (bar local y tapeo tradicional), Empanadas & Punto (pizzería), ¡Hay Pique! (tapeo de río), Hijos del Río (vermutería), Invasión Chipás (repostería y panadería), La Bodeguita (sandwichería y hamburguesería), Mosto (cervecería) y Río Helados Express (heladería). En conjunto, conformarán una propuesta gastronómica diversa y con impronta local.

La selección fue el resultado de un proceso de licitación en el que se evaluaron más de treinta propuestas gastronómicas . “Lo que se priorizó fue el contenido, la innovación y el perfil emprendedor de cada proyecto. No se trata de grandes marcas, sino de emprendimientos locales en crecimiento, como Invasión Chipas o Hijos del Río, que aportan identidad y creatividad a este nuevo espacio. Estamos trabajando contrarreloj en los últimos detalles, pero ya está casi listo”, señaló en diálogo con La Capital Vanesa Di Bene , subsecretaria de Economía Social de la Municipalidad.

El mercado ocupará 600 metros cuadrados , 200 cubiertos y 400 de espacio público, con un gran patio cervecero de mesas compartidas. La funcionaria destacó además que el lugar funcionará como una vidriera estratégica para emprendedores locales , en una zona muy transitada por rosarinos y turistas, y que cada concesionario abonará un canon mensual accesible, lo que facilita el acceso a quienes no podrían sostener un local gastronómico tradicional.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 16.30.09 El nuevo espacio gastronómico ya está casi a punto y faltan algunos detalles en luminarias y rampas. Foto: gentileza Municipalidad de Rosario.

El pliego publicado por el municipio fijó que el contrato con las adjudicatarias tendrá una duración de dos años, y que el Consorcio Ferial Rosario (Cofer) podrá prorrogar el vínculo por el mismo plazo, debiendo actualizar el monto a pagar después del primer año. La administración del lugar será conjunta, y también se cubrirán las expensas y el mantenimiento, quedando Vanina Leone a cargo de la gerencia del predio.

“El intendente había anunciado, en el marco del Tricentenario, la realización de 333 obras en la ciudad. Este proyecto forma parte de ese plan, vinculado a la recuperación y puesta en valor de la costa central. Junto con la Tecnoteca, la Isla de los Inventos y otros espacios, el Mercado del Río busca sumar valor a esta zona. Había pocas propuestas para que los rosarinos pudieran disfrutar, y queremos justamente eso: que tengan más opciones para aprovechar el espacio público”, indicó Di Bene, y agregó que se construyeron baños para varones, mujeres y personas con discapacidad, que estarán abiertos a todo el público, resolviendo un problema concreto: la falta de estos espacios en el Parque España.

Inauguración a puro ritmo

La inauguración se extenderá con una jornada abierta al público desde las 17 hasta las 23 horas, con la participación del canal de streaming Brindis TV y un show musical de la banda Cortito y Funky. Además se realizará el tradicional corte de cinta, encabezado por el intendente Pablo Javkin y autoridades municipales. Entre las 18 y las 19 se ofrecerán degustaciones gratuitas en los locales gastronómicos, para invitar al público a conocer las distintas propuestas.

El espacio será pet friendly y accesible, y abrirá sus puertas de miércoles a jueves de 17 a 22 horas, y viernes, sábados, domingos y feriados de 9 a 23. Según apuntó Di Bene, los nuevos emprendimientos concesionados en la costanera central son un punto de partida para seguir recuperando otros espacios de la zona, como los galpones 11 y 13.

“Queremos generar nuevos polos gastronómicos y pensar mercados en otros puntos de la ciudad. De hecho, ya estamos trabajando en un mercado en el Distrito Norte, que se sumará a este espacio, al Mercado del Patio y al Mercado del Centro. Será un lugar de cercanía, diseñado tanto para la compra diaria como para la gastronomía”, adelantó Di Bene.