La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

En el marco de la Semana del Helado Artesanal en todo el país, el diario ofrece a sus suscriptores una imperdible promo. Enterate de todos los detalles

14 de noviembre 2025 · 07:00hs
Las heladerías ofrecerán promociones exclusivas en una noche especial 

Las heladerías ofrecerán promociones exclusivas en una noche especial 

Sube la temperatura y el helado domina la escena. Más aún en una ciudad como Rosario, declarada hace tiempo capital nacional del helado artesanal. Este jueves, las heladerías de todo el país vivieron La Noche de las Heladerías. La jornada formó parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se celebra del 10 al 16 de noviembre, y fue organizada por la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA).

La buena noticia es que, gracias a La Capital, los rosarinos podrán disfrutar este viernes de una extensión parcial de esa jornada, ya que varios locales ofrecerán un 2x1 en un cuarto kilo de helado. De esta manera, este viernes 14 de noviembre, de las 19, se podrá comprar en varios locales a dos cuartos de helado al precio de uno. ¿Cómo acceder a la promo? Es exclusiva para BLC, la tarjeta de suscripción del diario La Capital. Hasta una promo por tarjeta.

Las heladerías que tendrán 2x1

WhatsApp Image 2025-11-12 at 18.17.08

Las heladería que se suman este viernes a la promoción de La Capital son las siguientes:

Esquina Dulce - Buenos Aires 896

Bajo Cero - Córdoba 1706 y Santa Fe 1600

La Montevideana - Av. Eudoro Carrasco 2774

Antico Gelato e Caffè - Pellegrini 1335

Descuentos y promociones todo el año

Durante todo el año, distintas heladerías ofrecen descuentos permanentes pagando con la tarjeta de Beneficios La Capital.

Los adheridos al programa pueden acceder a promociones exclusivas, como el 2x1 en Freeshop y Esquina Dulce, y 15% de descuento en Antico Gelato e Caffè, entre otros beneficios disponibles en la web de Beneficios La Capital.

Descuentos por heladería:

Bajo Cero:

  • 2x1 todos los días.
  • 25% de descuento.

Freeshop:

  • 2x1 en helados en vaso de dos bochas.
  • 20% de descuneto en el kilo de helado pagadno en efectivo.

Esquina Dulce:

  • 2x1 en helados.
  • 20% de descuento pagando en efectivo.

Antico Gelato e Caffè:

  • 15% de descuento abonando en efectivo.

Cumbre Nevada:

  • 15% de descuento abonando en efectivo.
