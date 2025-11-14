La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Economía
Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Zoom
Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
La Ciudad
Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
OVACIÓN
Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
Policiales
Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia
La Ciudad
Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil
La Ciudad
Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad
Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas
LA REGION
Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear
Economía
El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
POLICIALES
Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia
LA CIUDAD
Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
La Ciudad
Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
POLICIALES
Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
La Ciudad
Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos
Policiales
Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Información General
Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Economía
El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros