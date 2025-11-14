Las instituciones locales de Timbúes comercializan la Gran Rifa Misa Criolla 2025 La Comuna de Timbúes propicia que entidades intermedias vendan los números para recaudar fondos y destinarlos a obras que impulsen el desarrollo institucional 14 de noviembre 2025 · 09:45hs

El sorteo se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre, durante la celebración de la Misa Criolla. Lo recaudado será destinado a obras y acciones que impulsen el desarrollo de las instituciones participantes.

En el marco de los preparativos para el tradicional festejo de la Misa Criolla, la Comuna de Timbúes realizó este jueves la entrega de los cupones correspondientes a la Gran Rifa Misa Criolla 2025. Las instituciones locales ya cuentan con los números disponibles para su comercialización, en una iniciativa que busca fortalecer el vínculo comunitario y acompañar el crecimiento de cada entidad.

Misa Criolla y premios Entre los premios que se sortearán se encuentran una motocicleta Honda XR 150, otra Honda Wave 110, un televisor de 65 pulgadas, una heladera Briket de 290 litros, un aire acondicionado Noblex Split de 3350W, dos lavarropas Drean —modelos Next 7.10 y Neo Fuzzy—, un freezer Inelro de 252 litros, un televisor Philips de 43 pulgadas Full HD, una notebook Intel Celeron de 14,1 pulgadas y una bicicleta rodado 29.

Las instituciones que ofrecen los números para participar son la Asociación de Jubilados y Pensionados, los Bomberos Voluntarios, el Club Atlético Timbuense, el Club Atlético y Biblioteca Popular Sarmiento, la Escuela Campo Mateo N° 1272, la Escuela de Enseñanza Técnica N° 712, la Escuela José María Cullen N° 217, la EESO Maestro Carlos Leiva N° 374, el Jardín de Infantes N° 146 y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

