Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Se trata del tercer bunker de venta de estupefacientes que se desactiva esta semana en la zona sur. Las otras dos casillas estaban ubicadas en Villa Manuelita

13 de noviembre 2025 · 10:00hs
Una vivienda que funcionaba como búnker de drogas fue derribada este jueves por la mañana. El espacio de venta de estupefacientes estaba ubicado en Garibaldi al 215, en barrio Tablada. Se trata de la tercera casilla de venta de droga desactivada en la semana en la zona sur de Rosario. Una particularidad es que las tres estaban vinculadas al clan Funes.

En cuanto al operativo que tomó lugar este jueves, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aseguraron que el búnker de droga que fue derribado en Barrio Tablada estaba ligado indirectamente a un sector del clan Funes: “Entre 2020 y 2023 en esta cuadra hubo seis homicidios dolosos vinculados a la circulación de estupefacientes”, reconoció el ministro Pablo Cococcioni.

>> Leer más: Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Con el derribe de esta casilla de venta de estupefacientes, se suman 56 bunkers inactivos en la ciudad de Rosario y 90 en toda la provincia de Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de MIcrotráfico, sancionada en la a Legislatura provincial a fines del 2023.

Durante el procedimiento en calle Garibaldi 215 del barrio Tablada, Cococcioni detalló que el caso “comenzó por una intervención de las fuerzas federales y luego pasó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia, debido a que la venta y fraccionamiento de estupefacientes se trataba claramente de microtráfico” para luego “cruzar el hecho investigado con indicadores de la necesidad de derribar el lugar ya que en el lapso de 2020 y 2023 en esta cuadra hubo seis homicidios dolosos vinculados a la circulación de estupefacientes”, agregó.

Además, el ministro reconoció que el lugar derribado este jueves “estaba ligado de manera indirecta a un sector del Clan Funes y relacionado también a los dos lugares derribados el miércoles en barrio Villa Manuelita” por lo cual aseguró que “era de primer orden la necesidad de poder inactivarlo para que deje de funcionar y contribuir así a pacificar la zona”.

El operativo se enmarca en la ley provincial que combate el microtráfico de estupefacientes. En la coordinación de los trabajos estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisando la inactivación del búnker (de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario).

Otros búnkeres en la misma zona

El de este jueves se trata del tercer búnker derribado en la semana en la zona sur de Rosario, todos vinculados al Clan Funes. Además de la casilla irregular ubicado en calle Garibaldi, dos viviendas precarias que funcionaban como búnkeres de venta de drogas fueron derribadas este miércoles a la mañana en Spiro 314 bis y al 400 bis, en Villa Manuelita.

En esta ocasión, se trataba de dos inmuebles que estaban uno frente al otro, en donde se vendía cocaína y que fueron construidos sobre terrenos fiscales. Las investigaciones realizadas en torno a esos lugares ligaban la actividad a eslabones menores del clan Funes.

>> Leer más: Cuáles son las bandas narco que operan en los barrios de Rosario

El derribo de estas casillas se realizó en el marco de Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La normativa contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

