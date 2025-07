La fallida audición de un joven en "La Voz Argentina": la gripe, los memes y la revancha

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios se burlaron de la interpretación, y hasta Momi Giardina, integrante del equipo de streaming que reacciona en vivo a las audiciones, no pudo contener la risa durante la transmisión .

La audición a ciegas de Bruno Cirigliano

En una versión acústica del tema “Tu misterioso alguien”, Bruno comenzó a cantar las primeras estrofas. Con una voz suave, el joven no llegó a las notas de la canción y en varias ocasiones se quedó sin aire.

“Que jugado cantar una canción de Miranda”, dijo Nico Ochiatto desde bambalinas. "Está engripado", justificó su madre. "Se le cortó varias veces la voz", agregó el padre.

Bruno no consiguió que ninguno de los jurados se diera vuelta. En este sentido, el duo Miranda! le dio su devolución: "Gracias, ¡qué emocionante! Te agradecemos de corazón que cantaras nuestra canción".

Y Ale Sergi agregó: "Honestamente sentimos que no llegaste... Faltaba ese empuje, en algunos momentos te quedaste sin aire".

La reacción en redes sociales

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y compartieron una serie de memes y burlas al joven cantante.

Embed Ale: gracias por cantar nuestra canción, nunca lo vuelva a hacer#LaVozArgentina pic.twitter.com/2ehIPKLTtQ — anita (@anitainsomniac) July 23, 2025

Embed El chico que cantó Tu misterioso alguien #LaVozArgentina. pic.twitter.com/t1DKv1XGMv — SrPandicornio (@_SrPandicornio) July 23, 2025

La respuesta de Bruno Cirigliano

Ante la ola de mensajes y reacciones a su audición, Bruno decidió responder a través de sus redes sociales. El joven compartió un video en el que aparece tocando el piano y cantando nuevamente el tema del dúo Miranda!.

“¿Te imaginás que la cantaba así?”, escribió en el breve clip que ya superó los 7.000 me gustas y fue compartido más de 1.000 veces.

Embed View this post on Instagram A post shared by Bruno Ciri (@_brunociri)

Más tarde, Bruno volvió a expresarse en sus historias. “Una experiencia indescriptible. Nada de lo que hice antes se pareció a lo que fue eso”, comenzó relatando. “Agradezco a quienes me mandan buena onda, y también a los que no… sinceramente, yo también me hubiera bardeado. Sé que no lo hice de la mejor manera. No se trata de excusarse pero si les pido que si vieron mi reel hagamos quilombo y vayan a comentar y a compartir”.

Luego, agregó: “Esto sirve para mostrar eso que a veces no nos gusta de nosotros mismos. ¿Qué me llevo de esto? ¿Qué puedo aprender? Lo más fácil es echarle la culpa a los demás, pero la verdad es que me llevo una gran experiencia y un gran aprendizaje”.

Finalmente, cerró su mensaje con un pedido a sus seguidores: “Me ayudan mucho si comparten el reel y comentan la publicación de mi audición. A ver si en una de esas podemos volver en el repechaje y hacerlo bien”.