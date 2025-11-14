Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Newell's, de cara al choque con Racing, Bernardi debe ver si implementa cambios nominales o tácticos, y si decide el regreso de Banega a la titularidad

Valentino Acuña cubre la pelota. Contra Huracán, en el medio de Newell's fueron todos pibes y cumplieron.

Otra vez sin margen de tiempo de trabajo, esta vez por las medidas de fuerza de jugadores y de empleados del club por deudas salariales, Newell's tiene que decidir muy rápido las principales consignas que tendrá que seguir para afrontar el compromiso de este domingo por la noche, a las 20.15, frente a Racing en el Coloso del Parque.

Debido a la f alta de entrenamientos durante el martes y el miércoles por la medida de fuerza, lo cierto es que en el búnker leproso nunca hubo un instante de serenidad para preparar con esmero y la necesaria dosis de seriedad este pleito con la Academia de Avellaneda.

Este Newell’s sale de un problema y se mete en otro, por su propia responsabilidad, y así se explica gran parte de la pésima performance que brindó el equipo durante toda la temporada , que lo llevaron a pelear el descenso y salvarse recién en la penúltima fecha con el triunfo sobre Huracán en Parque Patricios.

¿Newell's sigue con el mismo esquema?

En este marco de revoluciones y agitación que no logran apaciguarse, el cuerpo técnico liderado por Lucas Bernardi tiene que definir si se inclina por el esquema táctico (5-3-2) que buenos resultados le otorgó en la visita a Huracán.

También debe analizar en profundidad si hay algún nombre que no haya rendido acorde a las expectativas que había puesto el entrenador sobre los que salieron a la cancha desde el principio frente al Globo.

Eso incluye revisar bien la situación de Ever Banega, quien en el último compromiso ante el elenco quemero comenzó desde el banco de relevos y, luego entró en el complemento, a los 65’, por el pibe Facundo Guch.

Newell's y un medio con pibes

En ese pleito, Newell’s salió a la cancha con un mediocampo conformado en su totalidad por jóvenes de la cantera como Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña.

Esa apuesta funcionó, Newell’s ganó, y todo indica que se podría mantener el medio que usó ante Huracán para conseguir la salvación.

Vale destacar que Martín Fernández no podrá estar disponible por acumulación de amarillas, y parece que ante Racing, Gonzalo Maroni no tendría lugar, ni siquiera en el banco de suplentes.

Maroni cada vez más afuera

En el último partido no entró al campo de juego, y además tiene un contrato sin opciones ni chances de renovación. Además, sus últimas performances no fueron buenas y los hinchas se lo hicieron sentir.

¿Equipo que gana no se toca? Por ahora todo corre entre especulaciones.

Vale precisar que en la fecha anterior, Newell’s formó con Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiaro y Valentino Acuña; Luciano Herrera y Cocoliso González.

En este marco, la jornada de entrenamientos de este viernes, que se llevará adelante por la mañana, será clave para conocer las intenciones que tiene Bernardi pensando en este desafío.