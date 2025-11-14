La Capital | La Ciudad | 107

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La Secretaría de Salud Pública municipal recomienda llamar directamente al 911 hasta que se solucione el desperfecto

14 de noviembre 2025 · 10:34hs
La línea 107 está interrumpida por problemas técnicos. 

Foto: La Capital / Archivo.

La línea 107 está interrumpida por problemas técnicos. 

La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario comunicó que la línea 107 de emergencias médicas se encuentra interrumpida por problemas técnicos desde este viernes.

Por ese motivo, hasta que se solucione el problema, las comunicaciones deberán ser al 911.

Desde este viernes a la mañana la línea del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), con el número 107, está interrumpida. De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad se debe a razones técnicas.

>> Leer más: Problemas con el 107: el Sies habilita teléfonos alternativos para emergencias médicas

Al tratarse de un problema ajeno al Servicio de la Central Telefónica del Sies, hasta que se solucione el problema las emergencias deberán comunicarse al 911.

Por Azul Martínez Lo Re
