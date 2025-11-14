La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario comunicó que la línea 107 de emergencias médicas se encuentra interrumpida por problemas técnicos desde este viernes.
La Secretaría de Salud Pública municipal recomienda llamar directamente al 911 hasta que se solucione el desperfecto
Por ese motivo, hasta que se solucione el problema, las comunicaciones deberán ser al 911.
Desde este viernes a la mañana la línea del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), con el número 107, está interrumpida. De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad se debe a razones técnicas.
Al tratarse de un problema ajeno al Servicio de la Central Telefónica del Sies, hasta que se solucione el problema las emergencias deberán comunicarse al 911.
