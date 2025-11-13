Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Este jueves imputarán como responsable del hecho a la expareja de Romina Sánchez. Hay otras tres personas implicadas en el homicidio.

Femicidio: Romina Sánchez fue asesinada el sábado a la tarde en Villa Gobernador Gálvez. El principal acusado es su expareja, pero hay otras tres personas implicadas.

Cuatro personas serán imputadas este jueves por el femicidio de Romina Sánchez, ocurrido el sábado a la tarde en Villa Gobernador Gálvez . En ese grupo se encuentra sindicado como el principal responsable, identificado como Damián P.., expareja de la víctima. Los otros implicados en el caso son M.C. A.P., y R.P, que son allegados o familiares del presunto autor del crimen.

Minutos antes de que se iniciara la audiencia que preside el juez de Primera Instancia Rafael Coria, familiares de Romina expusieron en el Centro de Justicia Penal la situación de hostigamiento que sufría la mujer en manos de esa persona que, de hecho, tenía restricción de acercamiento a su ex desde principios de octubre.

Débora, una prima de Romina, describió cómo era toda la situación previa al femicidio. “Romina fue asesinada el sábado a las tres y cuarto de la tarde por su expareja. Desde el 9 de octubre, este hombre tenía una restricción de acercamiento por la violencia que ejerció sobre ella”, c ontó.

Débora remarcó que el día del asesinato, M.C. "la citó en ese lugar para darle plata para los pañales para el nene de un año y nueve meses que tienen en común. Ellos no estaban más juntos. Romina tenía nueva pareja, pero este hombre estaba obsesionado con que quería volver con ella. Romina no quería reconciliarse. Por eso, él la citó a ese lugar y la mató”.

En declaraciones a LT8, Débora aseguró que Damián P. “le pegaba mucho a Romina. Ella lo denunció y en una audiencia del 9 octubre la fiscal le impuso una restricción de acercamiento y tenía que presentarse a firmar todos los meses, pero le dieron la libertad”.

Cuando le preguntaron si el hostigamiento que sufría Romina era permanente, Débora respondió: “Todo el tiempo. Este tipo quería volver con ella y estaba obsesionado. Si hubiera estado preso, Romina no estaría muerta. Este hombre la había citado para el viernes, pero como llovía mucho quedaron para el sábado. Además, siempre quería Romina llevara al nene a los encuentros, porque también era violento con el chico. Cada vez que se encontraban, la amenazaba con el nene para que ella volviera con él. Además, todo el tiempo estaba armado”.

Cómo fue el femicidio de Romina Sánchez

La mujer de 25 años fue asesinada el sábado, poco antes de las 15.30, en Raúl Alfonsín y Bordabehere, en Villa Gobernador Gálvez. Las primeras informaciones en torno al caso sindicaban desde el inicio como responsable del caso a la expareja de Romina. Los datos aportados por testigos del hecho derivaron en la detención del sospechoso. La Policía de Acción Táctica (PAT) realizó un operativo de saturación en la zona y logró detener a un hombre que se desplazaba en una moto azul, una Motomel 110cc, a la altura del barrio Las Flores.

La policía también detuvo a otras tres personas, allegadas al principal sospechoso, porque intentaron entorpecer el procedimiento policial.