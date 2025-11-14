La Capital | Policiales | Balaceras

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Los incidentes se registraron durante la tarde del jueves y, según trascendió, no hubo heridos.

14 de noviembre 2025 · 08:33hs
La zona de Espinillo al 3600

imagen Google Street View

La zona de Espinillo al 3600, en la zona sudoeste de Rosario, donde se registró una balacera contra un kiosco.

Dos hechos de balaceras se registraron durante la tarde noche del jueves en la zona sudoeste de Rosario y tuvieron como blanco comercios. Fuentes consultadas por La Capital indicaron que no hubo personas heridas en esos casos de abuso de arma.

El primer hecho reportado a las autoridades tuvo como blanco de la acción de delincuentes un kiosco ubicado en barrio Triángulo, en la zona sudoeste de Rosario. El incidente sucedió en Espinillo 3623, a pocos metros de bulevar Seguí, y no se registraron heridos.

Efectivos del Comando Unificado de las Fuerzas Federales que patrullaban en inmediaciones de Felipe Moré y Cerrito, en el marco del Plan Bandera tomaron conocimiento de que había sucedido un ataque con armas de fuego en Espinillo y Seguí.

Al arribar al lugar, entrevistaron a la encargada del negocio quien declaró que el hecho se produjo minutos antes de las 17, pero que no hubo heridos. Los agentes constataron dos impactos de bala en el frente del negocio.

El segundo hecho tuvo como protagonista a una distribuidora de mercaderías en general situada en Avellaneda al 3200. Según trascendió, el ataque sucedió durante la tarde de ayer y no hubo testigos directo de lo ocurrido.

La Policía recibió denuncias al 911 sobre un incidente con armas de fuego y al llegar al lugar constató los impactos de bala sobre el frente del establecimiento. En este caso tampoco hubo heridos.

