Dos goles de Mbappé clasificaron a Francia para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría ahora ser suspendido para el primer partido de Portugal en el gran torneo si su equipo finalmente gana su grupo de la eliminatoria.

Dos goles de Kylian Mbappé le dieron a Francia el pasaje hacia la Copa del Mundo de 2026, que celebró con una goleada por 4-de local ante Ucrania. En contraste, Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez con la selección de Portugal, que perdió con Irlanda y tendrá que esperar al menos hasta el domingo para confirmar su asistencia al gran evento del fútbol.

Francia recién en el segundo tiempo de su partido por las eliminatorias ante Ucrania consiguió abrir la cuenta, con un penal de Mbappé. Luego llegarían el tanto de Michael Olise, otra vez Kiki y finalmente Hugo Ekitiké para redondear la goleada gala.

El atacante del Real Madrid llegó a 55 goles y quedó a dos de alcanzar a Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia.

“La selección nacional francesa siempre será mejor con él”, dijo el entrenador Didier Deschamps sobre Mbappé, y añadió: “Nos facilita las cosas. Desempeñó su papel perfectamente como jugador y capitán del equipo nacional”.

Francia ganó el Grupo D con 13 puntos hasta ahora, Ucrania e Islandia están empatadas con siete puntos y lucharán por el segundo lugar el domingo, cuando se enfrenten.

Portugal todavía no está en la fiesta. El seleccionado luso recibirá a Armenia en el último partido de la eliminatoria, el domingo, a la misma hora en que Hungría sea anfitriona de Irlanda.

Portugal, que perdió 2 a 0 con Irlanda, encabeza el Grupo F con 10 puntos, dos por delante de Hungría. Pero no fue la única mala noticia para el conjunto portugués, ya que Cristiano Ronaldo se fue expulsado por dar un codazo a Dara O’Shea a los 60'. La tarjeta amarilla se convirtió en roja cuando el árbitro revisó el video, y el ex-Real Madrid deberá cumplir un partido de suspensión contra Armenia y, si Portugal clasifica, en el primer partido del Mundial