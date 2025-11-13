La Capital | La Ciudad | Tëkun

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El sello local ganó los Premios Lúdicos Argentinos en la categoría "mejor juego familiar" por Expedición Marítima. Un fin educativo detrás de un galardón

13 de noviembre 2025 · 18:34hs
Parte del equipo de la editorial rosarina Tëkun.

Parte del equipo de la editorial rosarina Tëkun.

Apagar los celulares para que se encienda la creatividad con los juegos de mesa como érase alguna vez hasta que la virtualidad avanzó sobre toda una generación. Ese es el gran lauro al que aspira la editorial rosarina de juegos educativos Tëkun, que acaba de ganar los Premios Lúdicos Argentinos (PLA) en la categoría "mejor juego familiar" por Expedición Marítima, en el marco del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa desarrollado en San Luis. Esta editorial local había cobrado notoriedad a con este dispositivo analógico de mesa a partir del streaming del Conicet y había obtenido un galardón en la Liga de Emprendedores.

"Es increíble lo que está pasando porque hay un boom muy grande con los juegos de mesa y con los clubes dedicados a esto, pero nuestro valor agregado es que a nuestros juegos los testearon mucho en las escuelas. Lo que hacen los clubes de mesa es probar el juego, lo llevan a las instituciones educativas y luego votan y ahí surgió el nuestro como categoría familiar", contó a La Capital Ignacio Negri, integrante y cofundador de Tëkun, la editorial rosarina premiada en tierras puntanas.

El vínculo del juego con la educación

1 Expedición Marítima (1)

Una reividicación a los juegos de mesa

"Está buenísima la categoría porque lo que buscamos es que se apaguen los celulares y se enciendan los juegos de mesa", subrayó respecto a la terna que integró la editorial rosarina, que le valió el premio por el juego Expedición Marítima, el tercero de la serie que se inició con Expedición Humedales, Expedición Serrana, Bienaventurados y Caza Residuos, cada uno con un fin educativo y lúdico a la vez.

En ese marco, apuntó que la idea de la editorial rosarina es "vincular el juego con la educación". Para ello, puso como ejemplo a las ludotecas provistas en el sistema educativo de España y en Chile, donde —aseguró— los resultados en cuanto al potencial de aprendizaje de contenidos causó grata sorpresa, a partir de un proyecto de Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ).

>> Leer más: Un juego hecho en Rosario ganó la Liga de Emprendedores

"Cuando visitamos una escuela de Bigand las docentes estaban sorprendidas por cómo se desempeñaban y la atención y dedicación que le prestaban los alumnos más revoltosos de la clase", contó Negri, para comentar que la idea de Tëkun es proponer el juego en las escuelas, jugarlo con las y los docentes para aplicarlo de forma pedagógica con sus alumnos y alumnas.

"Siempre nos gustaron los juegos de mesa pero nunca habíamos experimentado el rol educativo. Está comprobado que si prestás atención y concentración en lo que estás haciendo en ese momento, el conocimiento se adquiere sin notarlo", aseguró.

Conciencia ambiental y desconexión virtual

El nuevo premio que recibió la editorial rosarina llegó luego de presentar en las ferias del Libro de Rosario y de Córdoba "Caza Residuos", la última producción, que también tuvo su estreno el fin de semana pasado en San Luis.

humedales.jpg
Los docentes participaron en capacitaciones para usar

Los docentes participaron en capacitaciones para usar "Expedición Humedales" en el aula.

"El drama de las redes sociales y las pantallas lo estamos viendo y nos lo hacen saber en escuelas y otros lugares. Cuando arrancamos en 2021 nos pedían una app, pero dentro de la editoral no dábamos ese debate. Y después de 4 años ya nadie nos pregunta eso y valora toma al juego de mesa analógico como un refugio para escapar de la virtualidad", planteó.

De la idea a la mesa: cuánto tiempo demanda hacer un juego

Negri precisó que hacer un juego demanda un plazo no menor a dos años. Ese lapso comprende el estudio e investigación de la temática, la recopilación de información sobre el mismo y cerciorarse que el contenido está validado científicamente.

"De la idea a la mesa demora dos años. Todos los juegos que hacemos vinculados a la naturaleza están validados, pero además necesitamos buscar información y chequear la mecánica del juego bajo dos objetivos básicos: que sea educativo y que sea divertido", precisó al revelar que la mecánica de juego "es la más compleja".

Después viene el proceso de testeo del juego con el público objetivo y por último se realizan los retoques finales en cuanto a consigna y diseño, previo al envío a la imprenta.

Quiénes forman parte de Tëkun

La editorial educativa Tëkun surgió en Rosario hace cuatro años como consecuencia de un encuentro entre docentes, comunicadores, diseñadores e ingenieros. Los integrantes son Franco Tóffoli, docente referente; Germán Cuesta y Federico Acién, diseñadores; Guillermo García comunicador y Negri, en el rol de comunicador del proyecto y relaciones institucionales.

Después del auspicioso debut de Expedición Humedales, que surgió como un modo de concientización sobre la biodiversidad que se puso en juego tras las quemas en las islas del Delta, el equipo de Tëkun continuó con la colección para ponderar la flora y fauna autóctona de las Sierras y el mar argentino hasta llegar a la Antártida.

>>Leer más: El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Sin embargo, eso no es todo. También desarrollan otros dispositivos lúdicos a pedido de instituciones. Hoy se encargan de diseñar junto a la ONG Juslab un tipo de dispositivo basado en el ámbito de la mediación jurídica para trasladarlo a las escuelas y que los alumnos puedan interiorizarse sobre otros aspectos.

serrana

"Juslab se encarga de innovar en la Justicia y, para tal fin, estamos trabajando en el diseño de un juego para que en los colegios los alumnos entiendan que existe una instancia de mediación, a modo de poner en valor la herramienta del diálogo y la importancia de lograr acuerdos", señaló Negri.

A través de una distinción que lograron por medio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avanzaron con el proyecto para construir un nuevo juego, que ya pasó varias fases de desarrollo y testeos correspondientes.

"Nos asesoramos con juzgados de Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego. El objetivo del mismo es no terminar en un juicio, ya que Argentina es uno de los países de tasa más alta de litigios", repasó.

Noticias relacionadas
Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

La inversión educativa, en baja en casi todo el país.

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseno local

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

El nene quedó encerrado en el balcón llorando hasta que los vecinos alertaron a la policía. 

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Lo último

Patricia Bullrich dijo que es increíble el acuerdo con EEUU: Argentina será enorme

Patricia Bullrich dijo que es "increíble" el acuerdo con EEUU: "Argentina será enorme"

Se viene una nueva edición de los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Se viene una nueva edición de los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Lo hacía mediante vuelos clandestinos desde Bolivia. Uno de los cargamentos fue el secuestrado en octubre pasado tras la detención de un piloto boliviano

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto
La Ciudad

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado
OVACIÓN

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Romance confirmado: un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Ovación
Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Policiales
Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

La Ciudad
Se viene una nueva edición de los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se viene una nueva edición de los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Tëkun, la editorial rosarina que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios
La Ciudad

Presupuesto participativo: más de 22 mil rosarinos ya eligieron obras para sus barrios

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"