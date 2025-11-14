La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

El paciente herido tiene 48 años. Lo derivaron a Rosario porque sufrió múltiples lesiones en la cabeza y el cuello

14 de noviembre 2025 · 09:21hs
La víctima fue trasladada desde Villa Gobernador Gálvez al Hospital Centenario.

Foto: La Capital / Archivo.

La víctima fue trasladada desde Villa Gobernador Gálvez al Hospital Centenario.

La Justicia provincial recibió este jueves la denuncia de un intento de homicidio en Villa Gobernador Gálvez. La versión preliminar indica que un hombre de 48 años fue apuñalado en el cuello y también sufrió otras lesiones graves como consecuencia del ataque.

La Policía de Santa Fe confirmó que la víctima fue internada en el Hospital Centenario de Rosario a raíz de la agresión de un muchacho no identificado. Hasta primera hora del día siguiente no había personas detenidas por el episodio.

Roberto A. presentaba múltiples heridas de arma blanca cuando lo atendió el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El procedimiento se llevó a cabo a la tarde y la investigación quedó en manos de la fiscal María de los Ángeles Granato.

Un hombre apuñalado en Villa Gobernador Gálvez

El diagnóstico inicial que recibió la Policía de Acción Táctica (PAT) es compatible con un intento de homicidio. El paciente atendido en Rosario había sufrido lesiones cortopunzantes en el rostro y el cuello, aunque los agentes no tenían claro el posible motivo del ataque.

La investigación comenzó alrededor de las 17.30, cuando las fuerzas de seguridad provinciales encontraron al hombre herido en Lisandro de la Torre al 600. En ese momento solicitaron asistencia médica urgente y finalmente se resolvió el traslado desde Villa Gobernador Gálvez hasta Rosario.

>> Leer más: Homicidios en Villa Gobernador Gálvez: en dos meses de 2025 hubo más casos que en todo 2024

De acuerdo al testimonio de familiares, la víctima estaba tendida en el suelo dentro del domicilio inspeccionado. A partir de la denuncia, el procedimiento pasó a manos de la unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El reporte de la actuación previa de las fuerzas de seguridad quedó a disposición de la Fiscalía Regional de Rosario en la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez. Hasta entonces sólo había registro de un agresor desconocido en la mira de los investigadores.

El mural fue diseñado y supervisado por las artistas plásticas Mónica Casanoves, docente del establecimiento educativo, y Nerina Acurso, profesora del taller municipal de Arte.

Inauguraron el mural que pintaron estudiantes en plazoleta Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez

Los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez este martes frente a la planta que permanece tomada desde ayer

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

El presunto autor del femicidio fue identificado a la noche.

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

La víctima yacía en un descampado, en Villa Gobernador Gálvez.

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

